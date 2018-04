Eilenburg

Etwas Lampenfieber sah man Christian Paul vom gleichnamigen Radgeschäft in Eilenburg-Ost schon an. Denn der 36-Jährige organisierte mit vielen Partnern den 1. Eilenburger Raderlebnistag unter dem Motto „Mit Rad und Tag in die neue Saison“. Ausgetüftelt hat das der findige Geschäftsmann bei einem Stammtischtreff Gleichgesinnter. In Zusammenarbeit mit dem Tourismus- und Gewerbeverein wurde diese sportliche Premiere auf die Beine gestellt. Es ist als Angebot für die ganze Familie gedacht. Es gibt Kinderschminken und Basteln mit der Eilenburger Arche, es können Fahrräder getestet werden und wir präsentieren eine Weltneuheit in Sachen Fahrradschloss aus Hightech-Textilien. Und als Höhepunkt spricht Fahrrad-Weltenbummler Roland Kock über seine Erlebnisse. Auch Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler schaute mit Maskottchen Heinz Elmann vorbei und gab den Startschuss zu der ersten von sieben Touren. „Ich wäre gerne mitgeradelt, aber ich habe eine wichtige Einladung zum Geburtstag. Denn unser Landrat macht heute die 50 voll“, verriet das Stadtoberhaupt. Dann ging es los. Naturparkführerin Birgit Rabe begab sich mit zahlreichen Mitradlern auf die erste Radstrecke. „Wir fahren heute fünf Ziele bei fünf Touren an. Alle sind sie Partner des Tourismus- und Gewerbevereins“, verriet Rabe. Die Strecke führte über Mörtitz bis Gruna, über die Fähre und Zschepplin wieder zurück nach Eilenburg. Bis zum Nachmittag nahmen etwa 100 kleine und große Radler an den Touren teil.

Von Steffen Brost