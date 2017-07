Doberschütz. Die Folgen des Hochwassers im Jahr 2013 sind in der Gemeinde Doberschütz noch immer nicht gänzlich beseitigt. Insgesamt zehn Schäden, für deren Beseitigung eine halbe Million Euro veranschlagt wurde, gab es damals im Ortsteil Mörtitz. Inzwischen sind sechs Projekte vollendet, so zum Beispiel die Ortsverbindung Gruna – Mörtitz oder die Wege An der Pappelallee und An den alten Bahngleisen. „An vier Projekten sind wir aber noch dran“, weiß Bauamtsleiter Claus Heinrichsen.

Deichbau und Naturschutz bremsen

Gebremst wurde und wird die Gemeinde dabei zum einen davon, dass die bisher unbefestigten Wege laut Förderkriterien nachhaltig instandgesetzt werden müssen. „Und das“, so die im Doberschützer Gemeindeamt gemachte Erfahrung, „ist wegen des Naturschutzes mitunter ein langwieriger Prozess.“

Ziegelgraben wird ab August saniert

Hinzu komme zum anderen, dass die zuständige Landestalsperrenverwaltung (LTV) den acht Kilometer langen Deich, der sich von Laußig über Gruna bis nach Mörtitz erstreckt, gerade baut. Damit machen drei Maßnahmen in Mörtitz erst nach der angestrebten Fertigstellung des Deichbaus im Jahr 2018 richtig Sinn. Betroffen sind davon die Zufahrt am Deichbeginn und der hinter der Überfahrt weiter führende Feldweg. Außerdem geht es um den in kommunaler Hand befindlichen Deichverteidigungsweg, der beginnend am Anger mit Betonstein gepflasterte Fahrspuren erhalten soll sowie die Deichzufahrt von Ortsmitte (Tischtennishalle). Ausgeschrieben ist dagegen bereits die Sanierung des Mörtitzer Ziegelgrabens. In diesen hatte die Mulde 2013 reichlich Erdmassen gespült. Baubeginn des rund 20 000 Euro kostenden Vorhabens ist im August.

Von Ilka Fischer