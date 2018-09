Langenreichenbach

Ein 16 Jahre altes Mädchen ist beim Überbringen eines Geburtstags-Kuchens von einem frei herumlaufenden Hund des 58-jährigen Halters angesprungen worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in Langenreichenbach, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau erschrak und wurde gebissen. Der Halter befand sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude und hatte den Sachverhalt nicht gesehen. Die 16-Jährige musste auf Grund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von LVZ