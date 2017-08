Gemeindesitz in Mockrehna wird erst 2018 umgebaut

Mockrehna. Die Gemeinde Mockrehna muss die geplante Umgestaltung des Verwaltungssitzes im Unterdorf 4 in das kommende Jahr verschieben. Hintergrund dafür sind die Diskussionen um ungetrennte Hofräume, die durch die preußische Grundsteuerreform von 1861 entstanden sind. Derartige Grundstücke haben derzeit, da eine Übergangsregelung von 1993 ausgelaufen ist, keine Verkehrsfähigkeit – sie sind nicht ins Grundbuch eingetragen. „Es muss deshalb neu vermessen werden, wir brauchen einen amtlich bestätigten Vermessungsplan“, sagt Bauamtsleiterin Alexandra Schmidtke. Dieser sei Voraussetzung für die Baugenehmigung. Neuer Termin ist nun Frühjahr 2018.

240 000 Euro Kosten

Das Vorhaben steht schon lange auf der Agenda. Zum einen ist der Sanierungsbedarf an den teilweise bereits 1954 errichteten Gebäuden groß, zum anderen soll der Komplex der Verwaltung optisch ein Bild ergeben. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits entsprechend der finanziellen Möglichkeiten einzelne Gebäudeteile saniert wurden, ist jetzt der Bereich mit Archiv, Aufenthaltsräumen für die Mitarbeiter des Bauhofs, Sanitärbereiche, Garagen sowie die Werkstatt dran. Für weitere Schritte fehlte bisher die Förderung, über das Programm „Brücken in die Zukunft“ gab es dann aber eine neue Chance. Der Bescheid über 180 000 Euro liegt vor, insgesamt kostet das Projekt 240 000 Euro.

Schlauchturm schrumpft

Das vom Torgauer Planungsbüro Jan Hess entwickelte Projekt beinhaltet unter anderem den Rückbau des ehemaligen Schlauchturms bis zur Höhe des ersten Obergeschosses, die Vereinheitlichung der durch Wellasbest-, Sattel- oder Flachdächer bisher geprägten „wilden Dachlandschaft“, statische Sicherungsarbeiten, Instandsetzung von Putz, Mauerwerk und Fassade, Einbau neuer Tore und Türen. Auch die beiden Garagen sollen eine neue Dachkonstruktion und neue Tore erhalten.

Von Kathrin Kabelitz