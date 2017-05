Eilenburg. Die Eilenburger Kinderstadt 2017 ist noch gar nicht richtig aufgebaut, schon müssen sich Kinder und Helfer mit Diebstahl und Zerstörung auseinandersetzen: „Gleich einige Tage nach der Bepflanzung der Hochbeete wurden diese durch pure Aggression, ich kann auch Dummheit dazu sagen, zerstört“, erklärt Sven Wildberger vom Jugendclub Just.

Dabei ist das Gelände am Just-Treff ein kleines Paradies für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Eilenburg Ost: Hier können sie sich in ihrer Freizeit treffen, gemeinsam spielen, etwas unternehmen. Und weil in der ersten Sommerferienwoche dort auch die Kinderstadt gebaut wird, waren bereits zwei neue Hochbeete angelegt worden, damit Ende Juni etwas geerntet werden kann. Aber selbst das Wasserfass, das für das tägliche Bewässern aufgestellt war, wurde zerstört. „Die vielen teilnehmenden Kinder gaben sich unheimlich viel Mühe bei der Erschaffung ihres Gartens. Es wird sich hier an den ideellen Werten der Kinder vergangen, vom Sachschaden ganz zu schweigen. Aber wir und die Kinder geben nicht auf“, versprechen die Treff-Mitarbeiter Sven Wildberger und André Steinert.

„Die Kinderstadt 2017 wird ein wunderbares Ereignis.“ Vor einigen Tagen wurden Blumenkästen mit eingepflanzten Erdbeeren am Ballfangzaun angebracht. und die sind nun auch wieder ab und weg. „Das ist echt eine „mega Leistung“, von Kindern geschaffene Dinge zu stehlen oder zu zerstören“, so Wildberger mit Ironie. „Falls die Diebe noch ein wenig Herz und Verstand haben, würden sie die Blumenkästen wieder zurückbringen.“ Die Hochbeete wurden inzwischen wieder bepflanzt.

Von Heike Liesaus