Gerissene Schafe bei Eilenburg – hat der Wolf schon wieder zugebissen?

Eilenburg. Hat der Wolf jetzt auch in Eilenburg zugebissen? Nach der Nachricht über einen Vorfall in Bad Düben, wo ein Schaf auf einer Weidekoppel in der Nähe der Total-Tankstelle angefallen wurde, meldete sich ein Leser in der LVZ-Redaktion: Auch in Eilenburg habe er im Kollegenkreis von einem solchen Vorfall gehört: Fünf Schafe seien in der Nähe des Schanzberg-Gebietes gerissen worden.

Das sagt das Landratsamt

Das Landratsamt bestätigt prinzipiell, dass es einen solchen Vorfall in den vergangenen Tagen gab. „Dass es sich dabei um einen Wolf handelte, können wir jedoch nicht bestätigen, wenn auch nicht gänzlich ausschließen“, unterstreicht Pressesprecher Peter Stracke auf die Nachfrage der LVZ. Die Bissverletzungen an den Tieren und die Spuren des Fressverhaltens seien nicht typisch für den Wolf. So liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen wildernden Hund handeln könnte.

Rückkehr der Wölfe

In der Dübener Heide ist noch kein Wolfsrudel bekannt. Aber es hat Sichtungen des Wolfes gegeben. Im Landkreis ist der Unteren Naturschutzbehörde bisher nur ein Wolfsrudel mit mindestens zwei Jungen bekannt, das in der Dahlener Heide lebt. Eine zweite Wolfsfamilie ist seit Jahren in der Annaburger Heide heimisch. Die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland stellt Halter von Schafen und anderen Nutztieren vor Herausforderungen. Elektrozäune und Herdenschutzhunde sollen helfen, Nutztiere als Beute für die Raubtiere unattraktiver zu machen. Dort, wo Wölfe wieder dauerhaft leben, werden Tierhalter vom Land finanziell bei der Anschaffung unterstützt.

