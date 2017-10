Gesundheits-Stammtisch im Eilenburger WohlfühlCafé geplant

Eilenburg. Infos über Gesundheit am Kaffeehaustisch? Warum nicht? Kerstin Nickl, die aus der einstigen Drogerie Klemm das WohlfühlCafé gemacht hat, und Antje Gredig, die als Heilpraktikerin und als Yoga-Therapeutin tätig ist, wollen den Stammtisch „Bewusst gesund“ ins Leben rufen. Am Freitag ist Auftakt. Ob es bei diesem Wochentag bleiben wird, ist nicht festgelegt. „Es könnte genauso gut ein Brunch am Sonnabend daraus werden. Auf alle Fälle soll der Stammtisch öfter als einmal im Jahr stattfinden“, erklärt Gredig. Sie will gesundheitliche Themen aus ganzheitlicher, naturheilkundlicher und homöopathischer Sicht ansprechen. Ihr gehe es darum, den Zuhörern Entscheidungshilfen zu geben. Gerne kann gefragt, diskutiert, können Erfahrungen weitergegeben werden.

Blut ist das Auftakt-Thema

„Was das Blut uns sagen kann“ ist das Thema am Freitag. Dabei soll es um Laborbefunde, ihre Möglichkeiten und Grenzen gehen. „Schließlich kann es sein, dass die Blutewerte gut aussehen, sich der Mensch aber trotzdem krank fühlt“, stellt die Heilpraktikerin fest.

Auch die anderen Reihen im Café werden weitergeführt. Etabliert haben sich mittlerweile die humoristische Buchlesungen mit Buchhändlerin Kristin Hennig. Die Veranstaltungen mit Autoren aus der Region soll es ebenfalls geben. Zum Auftakt mit Stücken zum Herbst, kamen zwar noch nicht so viele Besucher wie erhofft, aber vielleicht muss sich die Sache auch erst herumsprechen. Im Januar widmet sich Initiator Manfred Boes aus Torgau jedenfalls „Frauen der Weltgeschichte“. Auch für eines der „Fensterchen“ des Eilenburger Adventskalenders hat sich Kerstin Nickl im Dezember etwas Passendes in ihrem Café ausgedacht.

Freitag, 27. Oktober, 17.30 Uhr, Wohlfühlcafé, Leipziger Straße, Stammtisch „Bewusst gesund“, Anmeldung unter Telefon 03423 7502323.

Von Heike Liesaus