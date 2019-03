Glaucha

So richtig glauben können es Waltraud und Werner Hummel aus Oberglaucha noch immer nicht. Als im Februar in Hohenprießnitz die Analyse von Trinkwasser angeboten wurde, füllten sie ein Gefäß mit Wasser aus ihrem Brunnen und übergaben die Probe den Experten des Mittweidaer Unternehmens Biotec. Das Ergebnis war für das Ehepaar schockierend. Mit 107 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser war der Grenzwert von 50 Milligramm deutlich überschritten. Bei einer Probe vor ein paar Jahren seien schon mal erhöhte Werte im Oberflächenwasser festgestellt worden. „Aufgrund der extremen Trockenheit war letztes Jahr der Grundwasserspiegel aber so gefallen, dass wir das Wasser tiefer fördern müssen. Wir dachten, aus elf Metern sind die Werte o. k.“, sagt Werner Hummel (71).

Vernachlässigung der Humuswirtschaft ist eine der Ursachen

Für Roland Einsiedel, den Vorsitzenden der Sächsischen Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau, ist der Nitrat-Gehalt im Grundwasser eine Folge jahrzehntelanger Vernachlässigung der Humuswirtschaft. Nitrate im Trinkwasser – das sei ein hochaktuelles Thema voller Zündstoff. „Da das Trinkwasser nur 50 Milligramm pro Liter Nitrat enthalten darf, muss es intensiv denitrifiziert werden und das kostet Geld. Statt Ursachen zu bekämpfen, kuriert man aber lediglich Symptome“, so Einsiedel. Die Bedeutung des Bodenhumus’ in seiner ganzen Tragweite werde selten erkannt.

„Da der Humus zu den Grundlagen unseres Lebens zählt, ist die Forderung, die Umwelt schonender zu behandeln, an die erste Stelle gerückt. In den letzten 30 bis 40 Jahren wurde eine der wichtigsten Lebensgrundlagen neben dem Grundwasser, der Ackerboden, besonders stark betroffen. Die Verödung der Böden und damit die zunehmende Unfruchtbarkeit durch immer weniger Humus im Boden, ist eine der großen Gefahren für die Zukunft der Menschen. Nitrat kann sich zu Nitrit umwandeln, das als Nitrosamine im Verdacht steht, Krebs zu erzeugen. Heute ist ein großer Teil der Brunnen mit mehr als 50 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser belastet.“ Eine maßvolle organische Düngung mit langsamfließenden Stickstoffquellen, wie Kompost oder gut verrotteter Stallmist, verhindere weitgehend Rückstände – die überragende Bedeutung der Humusschicht im Boden verhindere die Nitratauswaschung. Humuswirtschaft und Wasserwirtschaft sollten eine Einheit bilden, eine Förderung der Landwirtschaft sei erforderlich.

Hohe Nitratwerte auch bei Proben in der Dübener Region

Neu sind die erhöhten Nitratwerte in der Region übrigens nicht. Erst im Sommer hatte der VSR-Gewässerschutz 86 Wasserproben aus privat genutzten Brunnen aus dem Raum Bad Schmiedeberg, Doberschütz, Löbnitz, Jesewitz, Gräfenhainichen und Bad Düben untersucht. Den Negativrekord markierte Wasser aus einem Jesewitzer Brunnen: 213 Milligramm Nitrat pro Liter. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Wöllnau, Pristäblich und Wellaune fest. Die Gewässerschützer raten Gemeinden, Kreisen und Kirchgemeinden, ihre Flächen nur noch ökologisch bewirtschaften zu lassen.

Tiere werden nun mit Trinkwasser versorgt

Den Oberglauchaern geht es nicht um Schuldzuweisungen, wohl aber darum, aufmerksam zu machen, dass es auch in der Region erhöhte Nitratwerte gibt. Die beiden machen sich ernsthaft Sorgen: „Wie lange dauert es, bis wir kein unbelastetes Trinkwasser mehr finden?“, fragt Werner Hummel. Erst vor zwei Wochen habe ein Professor aus Coburg beim Sigöl-Öko-Kurs in Bad Düben davon gesprochen, dass es in Deutschland große Probleme gäbe, weil die Böden in vielen Bereichen bereits verseucht seien – die Massentierhaltung mit ihrer Güllewirtschaft setze eine der Ursachen. Und die Folgen für die Hummels? Auf die Gartenbewirtschaftung, den Anbau von Obst und Gemüse habe dies keinen Einfluss, auf das Halten von Kleinvieh wie Hühner schon. Nach Rücksprache mit dem Tierarzt bekommen die Tiere nun kein Brunnen- sondern nur noch Leitungswasser.

Von Kathrin Kabelitz