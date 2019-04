Eilenburg

In Gedanken weilen derzeit viele Eilenburger Kirchenmitglieder oft im 800 Kilometer entfernten Holland. Denn dort wurde inzwischen nicht nur die große Glocke der Marienkirche, die im Durchmesser 1,24 Meter misst, repariert. „Inzwischen ist auch die etwas kleinere mittelgroße Glocke gegossen“, weiß die Vorsitzende des Eilenburger Gemeindekirchenrates Inez Lasser. Derzeit stehe die neue Glocke noch zum Abkühlen im Sandgefäß.

Glockensachverständige reist nach Holland

Am Mittwoch nach Ostern wird sich der Glockensachverständige der Landeskirche, Christoph Schulz, im Eilenburger Auftrag beide Glocken vor Ort anschauen und natürlich auch ihren Klang prüfen. Gibt er sein Okay, werden beiden Glocken dann zeitnah verladen und in ein Zwischenlager gebracht. Inez Laaser verspricht: „Anders als bei der Glockenentnahme werden wir mit der Spedition verbindliche Absprachen zum Entladen treffen, so dass alle interessierten Eilenburger bei dem Wiedereintreffen dabei sein können.“ Eine rechtzeitige Information werde auf jeden Fall erfolgen.

Alter Glockenstuhl hat ausgedient

Damit die beiden Glocken dann auch tatsächlich aufgehängt werden können, musste aber nicht nur der Holzboden im Turm der Marienkirche ausgetauscht werden. „Bei dem alten Glockenstuhl“, so erklärt Inez Laaser, „hat sich bei der Reparatur im erzgebirgischen Thalheim nämlich herausgestellt, dass der Zahn der Zeit doch stärker an ihm genagt hat als ursprünglich gedacht.“ Ihn wieder aufzubauen wäre nicht vertretbar gewesen.

Dass sich davon letztendlich auch die Vertreter des Denkmalschutzes überzeugen ließen, freut sie. „Wir haben uns nun auf einen ganz modernen neuen Glockenstuhl verständigt. Der alte Glockenstuhl, der immerhin seit 1400 den Eilenburger Kirchenmitgliedern treu gedient hat, soll im Gegenzug in der Kirche ausgestellt werden. „Voraussichtlich“, so blickt Inez Laaser voraus, „werden wir dafür den Platz unter der Orgel im Kirchenschiff nutzen.“

Und damit gibt es bei der Glockenweihe, die für Sonntag, dem 19. Mai, um 15 Uhr geplant ist, nicht nur nach rund sieben Jahren wieder ein Glockengeläut zu hören, sondern im Kirchenschiff auch was anzuschauen.

Von Ilka Fischer