Glaucha

Zwischen Zschepplin und Bad Düben geht ein kleiner Feldweg von der Bundesstraße ab. Er führt durch einen beschaulichen Wald, die letzten Blätter hängen an den Bäumen. Dann erscheinen die ersten niedrigen Häuschen der Waldsiedlung Glaucha. Eines davon ist das des Klempnermeisters Günter Eilitz und seiner Frau. Ein gemütliches Heim haben die beiden aus ihrer Datscha im Wald gemacht. Ein Wildschweinfell hängt an der Holzwand, mit Reißzwecken befestigt. „Jetzt hält es wenigstens“, sagt der Herr mit vollem Haar und Schalk in den lachenden Augen.

Meisterprüfung vor 50 Jahren

Auf dem Schreibtisch stehen Aktenordner, darüber hängen zwei gerahmte Meister-Urkunden. Eine ist aus dem Jahre 1968 – die andere aus dem Jahre 2018. Günter Eilitz ist Klempner, vor 50 Jahren legte er in Leipzig seine Meisterprüfung ab. Diesen Oktober wurde der 77-Jährige in einer feierlichen Zeremonie der Handwerkskammer zum goldenen Meister ernannt.

Lehrling mit 14

Seine Berufswahl, damals in der DDR des Nachkriegs, war von Pragmatismus geprägt: „Die Schule war fertig und viele meiner Kameraden gingen in die Industrie. Meine Großmutter aber meinte, ich solle ein Handwerk erlernen, denn da hätte man immer Arbeit.“ 1955 also marschierte der junge Günter Eilitz, gerade 14 Jahre geworden, in einen Betrieb nicht weit von der Leipziger Wohnung und fragte, ob hier Lehrlinge gebraucht würden. „Ich hatte keine Ahnung, was ein Klempner eigentlich macht“, sagt er heute und lacht. Er sollte es bald lernen.

Zunächst Kriegsschäden beseitigt

In den ersten Jahren reparierten Eilitz und seine Brigade vor allem vom Krieg zerstörte Dächer, später schlossen sie Trockenklos auf den halben Treppen der Leipziger Wohnhäuser an die Kanalisation an. „Manchmal gab es auch Wohlhabende, bei denen wir ganz Bäder einbauten“, erzählt er aus dieser Zeit. Schließlich legte Eilitz seine Meisterprüfung ab und machte sich selbstständig. Erfolgreich, und dennoch gingen in der damaligen DDR damit Nachteile einher: „Als Selbstständiger war ich per Definition kein Arbeiter mehr, deswegen durfte meine Tochter nicht studieren“, erzählt der gebürtige Leipziger. Sie nahm es mit Fassung und ging zur Sparkasse.

Die Entstehung der Waldsiedlung Glaucha hat Eilitz begleitet

Günter Eilitz kann auf ein solides Geschäftsleben zurückblicken. Auch die lieb gewonnene zweite Heimat, das Grundstück in der Glauchaer Waldsiedlung, verdankt Eilitz seinem Beruf. Mitte der Siebzigerjahre hörte er auf den Leipziger Baustellen davon, dass die Erweiterung der Erholungssiedlung geplant sei und dafür Grundstücke frei gegeben wurden. Eilitz fuhr in das Eilenburger Rathaus, um beim dortigen Bürgermeister vorzusprechen und sich um ein Grundstück zu bewerben.

Klempner waren gefragt

Der fragte zuallererst nach dem Beruf des Bewerbers. „Sie brauchten dort Klempner und andere Handwerker, um das Ganze zu erschließen“, erzählt Eilitz. Das war seine Chance. Seitdem hat er die Entstehung der Waldsiedlung Glaucha 1978 begleitet. Mit vielen anderen späteren Nachbarn half er, Leitungen zu installieren und später Metallarbeiten an den einzelnen Datschen zu machen.

Gutes Verhältnis zu den Glauchaern

„Mit den Leuten aus dem Dorf kamen wir dabei immer gut aus“ betont der Herr in dem blauen Pullover, es ist ihm wichtig. Im Dorf kennt man sich, hilft einander und grüßt. Eine Feuerprobe für dieses gute Verhältnis kam mit der Wende, als der Grundbesitz der LPG, auf dem die Siedlung gebaut war, wieder an die ursprünglichen Besitzer, die Bauern aus der Umgebung und die Kirche, ging. „Da mussten wir alle Pachtverträge neu aushandeln“, auch damals war Günter Eilitz dabei, und auch dank ihm gelang es, das gute Verhältnis mit den eingesessenen Glauchaern zu vertiefen. „Ich bin hier gut vernetzt und habe nette Kontakte“, sagt er heute. Wenn er mit seiner Frau in die Gaststätte „Muldenaue“ nach Glaucha geht, kennt man sich und das sei sehr schön.

Eilitz ist Chef vom Siedlungsverein

Seit 2005 ist Eilitz Vorsitzender des Siedlungsvereins, er und seine Frau arbeiten nicht mehr und verbringen inzwischen den Großteil des Jahres in ihrer Datscha bei Glaucha. Wenn es nach ihnen ginge, wären die beiden schon längst auch offiziell Glauchaer geworden, die Bürokratie allerdings lässt es nicht zu: „In der Siedlung hier darf nur ein Zweitwohnsitz angemeldet werden“, erklärt Eilitz und streicht mit der Hand über die selbst gefertigten metallenen Fensterbänke seiner Datscha. Formell bleibt Eilitz deswegen Leipziger, sein Herz aber das wird schnell deutlich, schlägt hier im Wald bei Glaucha.

Von Anna Flora Schade