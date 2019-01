Eilenburg

Die Graffiti-Schmierereien an der Burganlage in Eilenburg sollen im Frühjahr beseitigt werden. Wie Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) sagte, sei die Stadt gerade dabei, entsprechende Angebote einzuholen. Mit der Reinigung müsse ein Spezialunternehmen beauftragt werden. Zudem hatte Scheler zwischen Weihnachten und Neujahr Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Ermittlung der Täter dauere noch an.

Schriftzeichen „Catch“ an mehreren Stellen

Auf dem Burgberg in Eilenburg sind über Weihnachten mehrere Gebäude mit unschönen Graffiti beschmiert worden. An mehreren Stellen taucht der Schriftzug „Catch“ auf. Wahrscheinlich wird die Reinigung mehrere Tausend Euro kosten.

Burganlage ist historisch bedeutsam

Der Eilenburger Burgberg ( Schlossberg) wird auch als Wiege Sachsens bezeichnet. 1089 schlug hier mit der Belehnung des Grafen Heinrich I. zu Eilenburg mit der Mark Meißen die Geburtsstunde des wettinischen Territorialstaates. Im 10. Jahrhundert wurde hier die Ilburg mit dem noch heute erhaltenen Sorbenturm erbaut. Die Stadt hat die Anlage in den vergangenen Jahren saniert und dem Burghang aufwendig gesichert. nf

Von nf