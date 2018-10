Eilenburg

Geschafft, das bei einem Anschlag mit schwarzer Flüssigkeit in Eilenburg-Ost beschmierte Anwesen von Petra Herrmann erstrahlt in frischen Farben. Aus ihm wurde durch das Können von drei Graffiti-Sprayern ein farbenfrohes Kunstwerk. „Ich freue mich riesig, was daraus geworden ist“, sagt Petra Herrmann gestern, als letzte Elemente an die Hausfassade kamen. Der Leipziger Ilja van Treeck gestaltete zuerst mit Cany aus Berlin und nun mit Thomas Gottschalk das Kunstwerk. Alle drei Sprayer erfuhren während der über zwei Wochen währenden Arbeiten viel Zuspruch von Eilenburgern. Übrigens, das bei einer Aktion in sozialen Medien für sie gesammelte Geld spendet die Eilenburgerin dem hiesigen Tierheim. Den vierstelligen Betrag für das Kunstwerk trägt sie selbst.

Von Bärbel Schumann