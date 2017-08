Granulat-Hersteller Polyplast Compound will Eilenburger Standort erweitern

Die neue Produktionshalle, die jetzt Polyplast Compound in Eilenburg eröffnete, wirkt riesig. Sie hat noch für weitere Anlagen Platz. Der Granulathersteller will zudem noch in der Fläche wachsen, ist schon jetzt mit der Stadt über zusätzliche Grundstückskäufe im Gespräch. Allein in diesem Jahr werden 17 Millionen Euro investiert.