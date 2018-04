Green Chaos gewinnt in Eilenburg

Eilenburg. Ein ganz normaler Fußballkickertisch misst 1,40 mal 0,74 Meter. Doch darüber können Max Seehaus und Thomas Hammer vom Eilenburger Verein Freigeister nur müde lächeln. Denn die beiden Organisatoren des XXL-Menschenkickerturnieres arbeiten mit ganz anderen Maßstäben. Das aufblasbare Spielfeld ist ungefähr 10 mal 5 Meter groß. Und da drinnen spielen Menschen Fußball. Zum vierten Mal luden die Freigeister zum Turnier ein.

Insgesamt neun Teams aus Leipzig, Eilenburg und Umgebung traten gegeneinander an. „Wir spielen in zwei Gruppen. Ein Spiel dauert neun Minuten. Am Ende gibt es ein Halbfinale und das Endspiel“, erklärte Seehaus das Prozedere. Am Ende siegten Green Chaos aus Leipzig vor den Freigeistern Eilenburg und der 5er-Kette Eilenburg.

Am Ende zählt der Spaß

Vor der Erstausgabe 2015 sah Max Seehaus so ein Turnier bei einem Festival. „Ich dachte, so etwas können wir in Eilenburg auch. Und so entstand das Turnier mit einem Aktionstag ringsherum. Ein Ponyhof bot Reiten und am Fahrradstand durften Zweiräder getestet werden. „Am Ende zählt der Spaß“, so Seehaus . Spaß hatten alle. Auch die Kickerinnen aus Eilenburg, die gleich acht Tore von den Green Chaos Lemmingen aus Leipzig eingeschenkt bekamen. „Wir haben dieses mal wenigstens ein Tor geschossen. Letztes Jahr trafen wir gar nicht“, freute sich Paula Seehaus nach dem Ehrentreffer.

Von Steffen Brost