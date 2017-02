Eilenburg. Der Rahmen fürs Eilenburger Stadtfest 2017, das vom 9. bis 11. Juni gefeiert wird, steht. Als „vertraute Runde“, schätzte Cheforganisator Heiko Leihe die erste gemeinsame Beratung im Ratssaal ein, wo die verschiedenen Akteure vom Caterer-Koordinator bis hin zu

Feuerwehr und Polizei zusammenkamen. Diesmal soll unbedingt ein Pfandsystem eingeführt und somit dem Müll entgegengewirkt werden. Es ist nur noch nicht entschieden, ob ein System genutzt wird, bei dem die Becher überall zurückgegeben werden können, oder ob das nur an Ausgabestellen möglich ist. Mehrwegbecher wird es aus hygienischen Gründen nicht geben.

Cajun- und Party-Musik

Die Haupt-Akts: Für den Stadtfestsamstag haben sich die Bands Zydeco Annie + Swamp Cats und hinterher Sarah and the Beatboyz auf der Hauptbühne am Markt 18 und 20 Uhr in ihren Terminkalendern eingetragen. Das heißt, am frühen Abend sorgt Cajun- und Zydeco-Musik Louisianas für Stimmung und später handgemachte, tanzbare Songs mit der Partyband aus Leipzig. „Am Freitag: Fackelumzug, Lagerfeuer und Feuerwerk“, zählte Claudia Scholeck aus der Stadtverwaltung, bei der die Fäden für den kulturellen Part zusammenlaufen, weitere Programmpunkte auf. Am Sonnabend werden sich erneut die Vereine mit Ständen und auf der Bühne präsentieren. Das Riesenrad kommt diesmal nicht. Das Unternehmen ist zur Feier des Reformationsjubiläums in Wittenberg mit einem Mehrmonatsvertrag gebunden. Dafür soll es unter anderem den Musik-Express und eine 45-Meter-Pendelschaukel geben.

Fest- und Ruhezeiten

Freitag läuft die Sause von 18 bis 2 Uhr, Sonnabend von 10 bis 2 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Ausschankschluss wird Freitag- und Samstagnacht jeweils um 1.30 Uhr sein. Das Ende der Bühnenprogramme ist jeweils mit 1 Uhr und am Sonntag mit 16.30 Uhr angesetzt.

Von Heike Liesaus