Jesewitz

Manfred Krob brachte in der jüngsten Gemeinderatssitzung zwei Groitzscher Themen zur Sprache. Zum einen ging es um die inzwischen sanierte Friedhofsmauer. „Zu dieser gehörte auch ein Bild von der Gutsbesitzerin. Jetzt gibt es an dieser Stelle nur eine leere Tafel.“ Man solle, so der Groitzscher, doch nun wenigstens mit einem Schriftzug an diese erinnern. Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV): „Wir müssen fragen, was das kostet“, versicherte aber zugleich, dass sich da ein Weg finden lassen werde.

Rodelhang-Verkauf ist umstritten

Blick auf Groitzsch Quelle: Ilka Fischer

Das andere Thema betrifft den ehemaligen Rodelhang in Groitzsch. Dieses Gelände, das früher der Treuhand und inzwischen der Gemeinde gehört, wird seit Jahren privat genutzt. Damit, so Manfred Krob, sind die Groitzscher, die sich dazu auch schon vor Jahren mit einer Unterschriftensammlung positioniert hätten, nicht einverstanden. Nun habe er gehört, dass das Gelände verkauft werden soll. Das bestätigte der Bürgermeister. Die Gemeinde wolle das Ganze ordnen und habe das in geschlossener Sitzung bereits thematisiert. Danach habe er beim derzeitigen Nutzer nachgefragt, ob er das Gelände zum Gutachterpreis kaufen würde. Dem sei so.

Gemeinderat entscheidet demnächst

Doch ein Verkauf sei im Gemeinderat noch nicht beschlossen. Dass man darüber noch einmal diskutieren müsse, darauf verwies insbesondere Daniela Buchmann ( CDU). Denn wenn es einen in der Debatte ebenfalls erwähnten Kaufantrag des Dorfvereins wirklich geben sollte, müsste man diesen in die Entscheidungsfindung einbeziehen.

Nun soll diese Thematik das nächste oder spätestens das übernächste Mal auf die öffentliche Tagesordnung im Gemeinderat.

Von Ilka Fischer