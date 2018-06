Gruna

Ein paar Obstbäume und Rasen, Blumenkübel auf der Terrasse – viel mehr gab es nicht, als Ingrid Gräßer und Wilfried Herber Ende der 1990er-Jahre ihr neues Haus nahe der Mulde in Gruna bezogen. Und wäre die heute 66-Jährige ihren Intentionen gefolgt, würde es heute nicht viel anders aussehen. Einen grünen Daumen, nein, den habe sie nicht gehabt. „Mein Mann mäht den Rasen, ich kümmer mich um den Haushalt“ – so hatte sich das Paar den Alltag aufgeteilt.

Zur Galerie Ingrid Gräßer und Wilfried Herber haben sich in ihrem Garten in Gruna bei Laußig ein wahres Idyll geschaffen

Raffiniert gestaltete Nischen

Wer sich jetzt in diesem grünen Idyll umschaut, mag das nicht glauben. Hier abwechslungsreich angeordnete Beete, dort raffiniert gestaltete Nischen oder verschiedenfarbig ausstaffierte Sitzecken. Wohin der Betrachter schaut, es gibt immer was Neues, Schönes oder Ungewöhnliches zu entdecken. Wer rechnet schon mit einem Giebelteil eines Bettgestells im Blumenbeet, einer riesigen Werkzeugkiste, in der Paprika wachsen, einer Tür, die in einer Hecke ins Nirgendwo führt oder einem Kronleuchter im Kirschbaum? Wer sich nicht vorstellen kann, wie man alte Stuhlbeine, Zinkwannen oder ausgediente Rahmen geschickt integriert – hier ist es zu sehen. Ingrid Gräßer findet für alles eine Verwendung.

In einer Ecke angefangen

Irgendwann sei ihr der Garten zu langweilig geworden, wenn sie nach zehn Stunden Arbeit Entspannung suchte, sagt Ingrid Gräßer. Und so habe sie in einer Ecke einfach angefangen. Ein Konzept habe sie nicht, sagt die ehemalige Post-Angestellte. Wenn überhaupt, so würden die Hecken einen gewissen Rahmen bilden. Sie stammen aus zahllosen Ablegern eines einzigen Buchsbaumes, den das Paar zum Einzug geschenkt bekam.

Arbeit ja, Erholung aber auch

Jahr für Jahr wurde aus dem Garten – trotz zwei verheerender Hochwasser – ein wahres Refugium. Neben Liebe und Hingabe steckt viel Arbeit darin. Schon im Winter beginnt der Sommer, werden im Gewächshaus Hunderte Setzlinge herangezogen. Der fehlende Regen der letzten Wochen macht den Gärtnern zu schaffen, eine Stunde pro Tag geht mindestens fürs Gießen drauf. Eindeutig das Sagen im Garten hat Ingrid Gräßer. Wilfried Herber, der für den Kompost zuständig ist, nimmt es schmunzelnd zur Kenntnis. Selbst, wenn es um handwerkliche Arbeiten geht, ein Zaun zu zimmern, ein Blumenkasten zu bauen ist, greift die kreative Rentnerin zur Säge. Ideen habe sie viele. Weil der Platz begrenzt ist, wird immer mal wieder was neu gestaltet. Aber – ihr Schmuckstück ausreichend genießen, das können die beiden auch: „Urlaub brauchen wir eigentlich nicht.“

An diesem Sonntag möchte Ingrid Gräser Interessierte an ihrem Idyll teilhaben lassen. Auch wenn sie nicht offiziell auf der Liste der Gärten geführt wird, und die eigentliche Veranstaltung „Offene Gärten“ in Delitzsch stattfindet, lädt sie wie in den letzten Jahren wieder ein.

Ingrid Gräßer und Wilfried Herber, Dorfstraße 74, Gruna. Telefon: 034242 50512.

Von Kathrin Kabelitz