Eilenburg. Es gelten wieder drei Grundschulbezirke in Eilenburg. So hat es der Stadtrat per Sondersitzung Anfang des Monats beschlossen. Die Anmelde-Termine fürs Jahr 2018/2019 werden deshalb noch einmal ausgeschrieben. Die Zeiten bleiben wie bereits angekündigt. Nur müssen die Kinder, so wie es wahrscheinlich der Großteil der Eltern beabsichtigte, wieder in der Schule ihres Stadtteils angemeldet werden. Denn die Aufteilung der Schulbezirke stimmt im Wesentlichen mit den drei Stadtteilen überein. Für den Schulbezirk 1 ist die Grundschule Berg, Hallesche Straße 19, zuständig, den Schulbezirk 2 die Dr.-Belian-Grundschule in der Gustav-Raute-Straße und für den Bezirk 3 die Grundschule Ost in der Puschkinstraße 17. Die genauen Straßenzüge werden samt Satzung am 21. Juli noch einmal im Amtsblatt veröffentlicht.

Kinder müssen pendeln

Im vorigen Jahr war der einheitliche Schulbezirk beschlossen worden, um die Kinder ausgewogen auf die drei Schulen verteilen und allen einen Hortplatz zur Verfügung stellen zu können. Doch das ging nach hinten los. Es herrscht Lehrermangel. Die Sächsischen Bildungsagentur muss ihn verwalten. Sie nutzte den Einheits-Bezirk, um in diesem Jahr in Eilenburg statt sechs nur fünf Schuleingangsklassen zu bilden. Kinder, die eigentlich in die Belian-Schule gehen sollten, müssen nun nach Ost und auf den Berg pendeln. Eltern haben Widerspruch eingelegt, über den nun voraussichtlich per Gericht entschieden wird.

Termine

Anmelde-Termine für 2018/2019 an allen drei Grundschulen: Dienstag, 1. August, 9 bis 18 Uhr, Donnerstag, 3. August, 8 bis 13 Uhr, Donnerstag, 10. August, 13 bis 18 Uhr. Für andere Termine: Berg, Telefon 03423 608711; Belian-, Telefon 03423 603689, Ost, Telefon 03423 753553.

Von Heike Liesaus