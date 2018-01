Grundschule Eilenburg-Ost bekommt einen richtigen Namen

Eilenburg. Die Dr.-Belian-Grundschule hat einen, das Martin-Rinckart-Gymnasium auch, ebenso die Friedrich-Tschanter-Oberschule: einen eigenen Namen. Und das will nun auch die Eilenburger Grundschule Ost, die bisher nur mit dem Stadtteil bezeichnet ist. Welcher es sein wird, verrät Schulleiterin Schulleiterin Anke Tauchnitz aber noch nicht. Denn die Idee wird am Montag erst noch einmal im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Stadtausschusses vorgestellt. Allerdings sei der Namen bereits im Vorfeld in der Schulkonferenz beraten worden. „Wir haben auch unsere Kinder und Eltern gefragt“, erklärt die Leiterin.

Stadtausschuss berät am Montag

Der Neubau des Hortes, der am 23. Februar eröffnet werden soll, hatte diesem Projekt jedenfalls neuen Schwung verliehen. Er wird Sebastian-Kneipp-Hort heißen, steht in Trägerschaft der Volkssolidarität und folgt dem Kneipp-Konzept, so wie die Bummi-Kneipp-Kita im Stadtteil Ost. Diese Ausrichtung passe gut zur Schule, so Tauchnitz. Denn diese nimmt seit dem Schuljahr 2010/11 am Unterrichtsprogramm Klasse 2000 zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung teil. Das Programm begleitet die Kinder durch die Grundschulzeit, soll sie früh fürs Thema Gesundheit begeistern und in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung stärken. Alle acht Klassen der Schule sind dabei eingebunden.

Die Initiative für eine Namensgebung liegt auf der Seite der Schule. Diese muss ihre Bitte aber an den Stadtrat richten, so das Verfahren. Im Stadtausschuss am Montag wird die Sache für den Beschluss im Stadtrat vorberaten, der bereits auf der Stadtratssitzung am 5. Februar steht.

Von Heike Liesaus