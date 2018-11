Eilenburg

Schwarz auf weiß ist es nun zu lesen – die Grundschule Eilenburg-Ost heißt Sebastian Kneipp. Am Dienstag enthüllten Schulleiterin Susanne Genzel und Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) im Beisein von Stadträten, Lehrern, Eltern und Schulkindern die Namenstafel über dem Eingang der Einrichtung in der Puschkinstraße. Mit der gleichnamigen Bummi-Kindertagesstätte und dem in diesem Jahr eröffneten Hort gibt es jetzt ein starkes Kneipp’sches „Drei-Gestirn“ im Osten der Muldestadt. „Dass die Kita den Namen schon hatte, war auch ein Beweggrund dafür, das wir uns für diesen Namen entschieden haben“, so Schulleiterin Susanne Genzel.

Die Grundschule Eilenburg-Ost hat jetzt einen Namen. Seit dieser Woche trägt sie offiziell den Namen Sebastian Kneipp.

Das dort begonnene weiterzuführen und den Mädchen und Jungen die Themen Gesundheit und Bewegung sowie die fünf Säulen des Kneipp’schen Konzeptes nahezubringen, sei nun das Ziel. Schon jetzt sind dies feste Größen. Nicht nur im Fachunterricht, sondern auch in Arbeitsgemeinschaften und Förderkursen oder wie zuletzt an Projekttagen, als sich die Schüler mit der Person und den Lehren von Sebastian Kneipp beschäftigten.

Auch an den Projekttagen ging es um Kneipp

So wie die 3 b. Zoe, Matteo, Parvin, Emma und all die anderen hatten eine Ernährungspyramide gebastelt, die optisch vermittelt, wovon man viel essen sollte, was lieber nicht. Auf einer anderen Tafel hatten sie verschiedene Gemüsesorten aufgeklebt. Sebastian Kneipp vernahm dies alles mit großer Freude – na gut, nicht er persönlich, sondern Joseline, die den großen Meister am Mikro gekonnt vertrat. Den Kindern jedenfalls war trotz des eisigen Windes, der ihnen um die Nase wehte, anzumerken, dass sie sich freuen, dass ihre Schule nun einen neuen Namen hat.

Namensgebung scheitert mehrfach im Eilenburger Stadtrat

Dazu hatte es allerdings mehrere Anläufe im Stadtrat gebraucht. Anlass für Diskussionen gab unter anderem die Anregung der CDU, lieber den Namen einer historischen Eilenburger Persönlichkeit zu wählen. Weil sich aber auch die Schulkonferenz eindeutig zum Hydrotherapeuten und Naturheilkundler, der für seine Wasserkuren mit Wassertreten bekannt geworden ist, entschieden hatte, votierte schließlich auch der Stadtrat knapp dafür.

Von Kathrin Kabelitz