Zschepplin

An der Grundschule in Hohenprießnitz haben in den Ferien die Bauarbeiter das Sagen. Neben Arbeiten in der Kita „Flohkiste“, die im gleichen Gebäudekomplex untergebracht ist, werden die sechswöchigen Sommerferien vor allem in der Schule genutzt, um die anstehenden Arbeiten voranzutreiben.

Gemeinde investiert 165.000 Euro

„Derzeit werden zwei Klassenräume gemalert, die außerdem einen neuen Bodenbelag erhalten“, sagt Schulleiterin Veronika Fuchs. Außerdem bekommen auch die Flure eine Verschönerungskur, das Treppenhaus erhält einen neuen Anstrich. Die Brandschutztüren, deren Glastüren gesprungen waren, werden neu verglast. Zudem gibt es im Untergeschoss mit den Einzug neuer Wände bauliche Veränderungen.

Insgesamt rund 165.000 Euro investiert die Gemeinde mit Fördermitteln in dieses Vorhaben. Klar ist aber auch, dass die gesamten Arbeiten nicht bis zum Schuljahresbeginn abgeschlossen sein können. Veronika Fuchs sieht das mit Gelassenheit: „Wir sind ja nicht die einzige Schule, bei der während des Schulbetriebes gebaut wird.“ Doch natürlich hofft sie, dass die Arbeiten dann planmäßig im November abgeschlossen werden können.

Im August lernen hier 110 Schüler

Die Gemeinde Zschepplin hat in ihren einzigen Schulstandort in Hohenprießnitz, in der ab August 110 Schüler lernen, bereits im vergangenen Jahr in die Außenfassade und das Dach saniert. Die Arbeiten in diesem Umfang waren auch notwendig geworden, weil die Sanierung in den Jahren 2003/2004 teilweise nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden war.

Von Ilka Fischer