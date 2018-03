Grundschule in Jesewitz erhält Anbau

Jesewitz. Mit nur einer Gegenstimme haben die Gemeinderäte von Jesewitz den Haushaltplan für 2018 beschlossen. Wie Michael König, Verbandsvorsitzender des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West, informierte, hat es in der Zeit der öffentlichen Auslegung der beiden Dokumente keine Einwände gegeben. Auch hätten keine Einwohner von der Möglichkeit auf Einsicht Gebrauch gemacht.

Wichtigste Investition

Das wichtigste: In diesem Jahr will die Gemeinde rund 2,4 Millionen Euro in verschiedene Projekte investieren. Am kostenintensivsten ist dabei der Anbau an der Grundschule. Insgesamt soll dieser rund 600 000 Euro umfassen. Das Vorhaben wird auf Grund der gestiegenen Kinderzahlen in der Gemeinde notwendig. Einen weiteren großen Posten nimmt der Bau einer Park&Ride-Anlage im Ortsteil Bahnhof mit 275 000 Euro ein. Inbegriffen hier der Bau einer Bushaltestelle. Zu den größeren Projekten gehört auch der Bau einer Weitsprung- und Laufanlage auf dem Jesewitzer Sportplatz. Mehreinnahmen wird die Gemeinde durch eine Anhebung der Gewerbesteuern erzielen. Die Hebesätze wurden hier von 390 von 100 auf 400 von 100 angehoben. Gerechnet werden so mit rund 20 000 Euro an Mehreinnahmen.

Genehmigung steht aus

Mit dem Beschluss von Haushaltssatzung und Haushaltsplan könnten diese nun an die Kreisbehörde zur Genehmigung eingereicht werden. Die Genehmigung werde aber erst erfolgen, wenn die Eröffnungsbilanz im Landratsamt vorliegt. In der letzten Woche seien notwendige Bewertungsdaten für Straßen, Plätze und Wege eingearbeitet worden. „Der 31. März steht für die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz für uns unverändert“, so König. „Wir gehen davon aus, dass die Kommunalaufsicht dann bis Ende April ihren Segen geben kann.“

Von Bärbel Schumann