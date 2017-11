Gruppe 69 – Eilenburger Musiklegenden rocken am Sonnabend die Bühne

Am Sonnabend geht im Eilenburger Bürgerhaus die Post ab. Obwohl sich die Gruppe 69 seit Jahrzehnten in der Rockerrente befindet, ist das 14.Oldietreffen, bei der diese gemeinsam mit Charlies Crew aufspielt, seit Monaten ausverkauft. Denn dieses musikalische Klassentreffen der besonderen Art will keiner verpassen.