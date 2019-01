Eilenburg

Die Stadt Eilenburg hat in einer Analyse der touristischen Infrastruktur in fast allen Bereichen sehr gut abgeschnitten. Die Muldestadt war eine von 42 Kommunen, die der Tourismusverein Leipziger Neuseenland in Kooperation mit dem Tourismusverein Sächsisches Burgenland und dem Tourismusverein Sächsisches Heideland in diesen Regionen durchgeführt hat.

Einerseits wurde die Analyse vom Arbeitsplatz im Büro ausgeführt, andererseits bei einer Begehung vor Ort. Im ersten Teil fanden ein Homepage-Check sowie ein Prospekt-, Telefon- und E-Mail-Check statt. Der zweite Teil der Untersuchung bezog sich auf den Vor-Ort-Check. Die Prüfungsakteure nutzten für die Betrachtung die Position des Gastes, der sich vorab über sein Ausflugsbeziehungsweise Reiseziel informieren möchte.

Homepage: Der Schwerpunkt lag auf der Auswahl und Präsentation touristisch relevanter Informationen. Im Fokus stand dabei Funktionalität, Inhalt, Design sowie Barrierefreiheit der Website, die täglich um die 800-mal aufgerufen wird. Sie wurde als modern mit einem übersichtlichen Aufbau, professionell und benutzerfreundlich bewertet. Die Tester konnten fast alle Informationen ausfindig machen.

Telefon-, E-Mail-, und Prospekt-Check der Tourist-Info: Hier bekamen die Prüfer die gewünschten Auskünfte.

Vor-Ort-Check: Dabei ging es in erster Linie um den Eindruck, den die Stadt hinterlässt. Es wurden zum Beispiel die Umgebung, Ortseingänge, Bahnhöfe sowie die Bootsanlegestelle in Augenschein genommen. Weiterhin wurden die Stadtgestaltung, städtische Freiflächen, Grünflächen und Stadtbegrünung, die positive Atmosphäre sowie der generelle gute Zustand der Stadt bewertet, ebenso touristische Stärken, Alleinstellungsmerkmale der Muldestadt, Freizeit-Angebote, Erlebenswertes, Gästeinformationen sowie die Anbindung an den ÖPNV und die Barrierefreiheit analysiert.

Um den Tourismussektor auszubauen und die Qualität zu steigern, wurden für Stadt sowie Tourist-Information verschiedene Empfehlungen formuliert. So beispielsweise eine Vorlesefunktion auf der Homepage, Fahrradabstellmöglichkeiten am Rathaus, Verbesserungsmöglichkeiten bei Infotafeln oder „dass die Mitarbeiter der Touristinformation Namensschilder tragen“, so Heiko Leihe vom OBM-Bereich.

Von Kathrin Kabelitz