Eilenburg

Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann und anderen. Die Violinistin Konstanze Beyer wuchs in einem musikalischen Elternhaus auf und so lag es auf der Hand, dass sie ebenso wie ihre Geschwister ein Instrument lernen wollte. Die Geige sollte es sein – und blieb es. Zuerst Unterricht an der Musikschule Magdeburg, dann die Ausbildung an der Spezialschule für Musik in Halle und nach dem Schulabschluss dann der Weg nach Leipzig zum Studium der Violine und Violinpädagogik. Heute arbeitet sie selber als Dozentin für Violine an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy. Seit ihrer Jugend hat sich Konstanze Beyer mit der historischen Aufführungspraxis auseinandergesetzt und ist die künstlerische Leiterin des Leipziger Barockorchesters, entwirft Programme, leitet einen überwiegenden Teil der Konzerte als Konzertmeisterin und tritt als Solistin auf.

Truhenorgel meisterlich gespielt

Die Cembalistin Cornelia Osterwald ist vielen Eilenburgern schon bekannt, da sie die Einweihung der 2016 erworbenen Truhenorgel meisterlich gespielt hat. Cornelia Osterwald studierte Klavier, Cembalo und Hammerflügel an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Heute geht sie selber einer Lehrtätigkeit für Cembalo, Kammermusik und Korrepetition an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Halle nach.

Der Eintritt beträgt acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Kinder unter 14 Jahre haben freien Eintritt, Ermäßigung gilt für Schüler, Studenten und Auszubildende. Karten können im Vorverkauf im Gemeindebüro oder an der Abendkasse eine halbe Stunde vor Konzertbeginn erworben werden.

Von LVZ