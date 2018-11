Eilenburg

Hände musste Ski-Abteilungsleiter im SV Lok Eilenburg Bodo Dotzauer am Sonnabend viele Schütteln. Denn der Andrang der Gratulanten zum 60. Jubiläum der Eilenburger Josef-Dotzauer-Skisprungschanze war groß. Über ein Jahr hatte der Verein das Schanzenjubiläum vorbereitet. „Es sollte schon etwas Besonderes werden. Wir wollten ein Fest für Jung und Alt im Rahmen unseres traditionelles Mattenspringen“, sagte Dotzauer.

Olympiasieger Jens Weißflog zu Gast

Viele bekannte Gesichter, Wegbegleiter, Sponsoren und prominente Gäste gaben sich an diesem Tag die Klinke in die Hand. Darunter auch Olympiasieger und Weltmeister Jens Weißflog, dessen Tochter Greta bei den achtjährigen Mädchen teilnahm. Auch Landrat a.D. Michael Czupalla und der Chef des früheren Fördervereins und ehemalige Vorsitzender des Kreissportbundes Dieter Zebrowski schauten sich interessiert die Wettbewerbe an. „Ist doch toll, was hier steht. Bloß gut, dass wir Ende der neunziger Jahre die Sanierung der Schanze so gut über die Bühne gebracht haben“, erinnerte sich Czupalla. Und der ehemalige Landrat kramte bei den Begegnungen rund um die Dotzauer-Schanze auch in ein paar lustige Erinnerungen raus. „Damals besuchte ich die Bauarbeiten an der Schanze. Da fragte mich vorn an der Straße ein Autofahrer aus Bayern, der das Hinweisschild ‚Zur Schanze’ sah, ob die Gaststätte auf hätte. Ich verneinte und erklärte, dass dort eine richtige Schanze stünde. Er guckte mich ungläubig an, zeigte mir einen Vogel und fuhr weiter“, erzählte Czupalla.

Für viele passt Skisprungschanze und Flachland nicht zusammen. Am 8. November 1958, dem Tag des Chemiearbeiters, weihten die Springer ihre große Flachlandschanze in der Leipziger Tieflandbucht ein. Mit Hacke und Spaten, Torf und Folie, Maschendraht und Matten entstand in freiwilliger Knochenarbeit die Schanze der Jugend.

So fing damals alles in Eilenburg an

Zur Eröffnung bestieg der nach dem Krieg spät heimgekehrte, einst zum Olympiakader zählende Max Meixner den Holzturm und vollführte den umjubelten 13-Meter-Weihe-Sprung. Für seine vielen Aufbaustunden wurde der gelernte Sattler Kurt Brauße ausgezeichnet. Der ist heute stolze 83 und gilt als Deutschlands ältester aktiver Skispringer. „Ja, ich war damals dabei. Und bin es heute geblieben. Es ist doch etwas Schönes, vor allem wenn man die vielen Nachwuchstalente sieht“, sagte Kurt Brauße voller stolz. Der rüstige Senior hat aber selber die Latten noch nicht in die Ecke gestellt. Irgendwann im Winter will er es nochmal wissen und einen Sprung wagen.

Viele Besuchern beim Jubiläumssprunglauf

83 Teilnehmer nahmen beim anschließenden Jubiläumssprunglauf teil. Auch ein ganz Mutiger wagte sich die Minischanze herunter. Moderator Roman Knoblauch wettete nämlich im Vorfeld, wenn Eilenburgs Skisprungass, die Vize-Weltmeisterin im Frauenskispringen von 2009 ihren Abschied feiert, dann wolle er einen Sprung machen. Er machte es und landete bei knapp acht Metern. „Wir müssen da aber noch etwas an der Haltung machen“, gab Ulrike Gräßler anschließend Tipps. Die nützten aber nichts mehr, denn Knoblauch verkündete sofort sein Karriereende als Skispringer.

Ulrike Gräßler wird Ehrenmitglied

Bodo Dotzauer und Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) würdigten Ulrike Gräßler anschließend bei einer kleinen Zeremonie für ihre Erfolge und ernannten sie zum Ehrenmitglied im Eilenburger Verein. „Wenn es die Zeit zulässt, werde ich ein paar Trainingseinheiten mit den Eilenburger Nachwuchstalenten machen. Aber jetzt steht erst einmal meine berufliche Zukunft bei der Bundespolizei ganz oben“, bedankte sich Gräßler.

Nach dem sportlichen Teil gab es im großen Festzelt einen historischen Rückblick, die Siegerehrung und einen unvergesslichen Abend bei einer Hüttenparty mit Radio Sputnik.

Von Steffen Brost