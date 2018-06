Eilenburg

Dichte Qualmwolken und ein Ascheregen haben am Mittwochnachmittag kurzzeitig für Aufregung im Dr.-Külz-Ring in Eilenburg gesorgt. Der Grund: Zwischen zwei Häusern brannte eine Hecke. Die Feuerwehr Eilenburg rückte mit einem Fahrzeug aus, konnte das Feuer schnell löschen und so Schlimmeres verhindern. Nach zehn Minuten war der Spuk vorbei und die Kameraden konnten wieder abrücken.

Von Anke Herold