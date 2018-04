Heide-Bahn fährt nur noch zu saisonalen Anlässen

Bad Düben/Eilenburg. Anlässe sind Himmelfahrt, Pfingsten, Luthers Hochzeit und Stadtfest Eilenburg (9./10. Juni), Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag und das erste Adventswochenende.

Der Fahrplan und die Fahrzeiten sind so erstellt worden, dass ein Ausflug oder ein Besuch von Veranstaltungen in den Städten möglich ist. Besonderes Augenmerk wurde auf die Anschlüsse in Eilenburg von und zur S-Bahn Linie 4 Richtung Leipzig und in Pratau und Wittenberg zu den S-Bahn Linien und Zügen des Regionalverkehrs gelegt.

„Wir freuen uns, dass wir wieder Sonderverkehre anbieten können“, sagt Michael Jungfer vom Förderverein Berlin-Anhaltische-Eisenbahn. Der Verein übernimmt die Fahrten in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn. Unterstützt werden sie von der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH für den sachsen-anhaltischen Teil und dem Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig für den sächsischen Teil der Strecke. Fahrkarten können ausschließlich beim Personal im Zug gekauft werden. Die Fahrradmitnahme ist kostenlos.

Von nf