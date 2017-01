Eilenburg. Es soll Glück bringen, dem hölzernen Hecht über die Flosse zu streicheln, den der Heinzelmann gerade aus dem Eichenstamm am Mühlgraben angelt. Das Werk, das Sagengestalt und Anglertradition vereint, ist nun vollendet. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) schraubte Kettensäge-Künstler Frank Müller eine Tafel an. Darauf ist nun für jedermann das Gedicht zu lesen, zu dem das entstehende Werk den Eilenburger Steffen Reichert inspiriert hat. So wurde der Schlusspunkt unter eine monatelangen Geschichte mit vielen Beteiligten gesetzt. René Wagner, Vorsitzender des Angelvereins Petri Heil, konnte sich freuen, was da alles zusammenkam. Bis hin zur graffitisicheren Tafel, die Lewin Schulze mitgebracht hatte. Er ist ebenfalls Angelfreund und vom gleichnamigen Werbestudio, das sie kostenlos angefertigte.

Vom Eichenstamm inspiriert

„Als wir bei einer Angeltour die Eiche an der Pionierbrücke sahen, dachten wir, geht da vielleicht was“, erzählte René Wagner, wie alles begann. Er hatte den Doberschützer Frank Müller ins Boot geholt. Der erste Gedanke: Aus dem abgestorbenen mächtigen Baum sollte ein Seeadler mit Fisch in den Fängen werden. Die Idee mit dem Heinzelmann kam aus der Stadtverwaltung. Frank Müller passte seinen Entwurf an, sägte Heinzel, Hecht, Schilf, die Jahreszahl der Gründung der Fischerei-Innung, 1492, und am Ende den Rahmen für die Gedicht-Tafel ins Holz.

Ein neuer Hingucker in der Muldestadt, lobte Oberbürgermeister Ralf Scheler. Selbst auf dem neuen Eilenburg-Kalender, den die Malerin Ilse Tauchnitz herausgab, ist das hölzerne Denkmal, das nahe der Pionierbrücke steht, nun schon verewigt.

Von Heike Liesaus