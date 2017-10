Hexen, Teufel und Gespenster – Tausende gruseln sich im Eilenburger Tierpark

Eilenburg. Gruseln strengt ganz schön an. Davon kann auch die Stelzenhexe Ambrosia ein Lied krächzen. Es ist schließlich gar nicht so einfach, hunderte Besucher des Eilenburger Tierparks aus über drei Meter Höhe zu begrüßen. 2800 waren es am Ende des Halloween-Vortages, auf möglichst noch einmal so viele hoffte der Tierparkverein am Feiertag (Start ist um 16 Uhr).

Gruseln schon vor dem Fest

Klar, dass bei so vielen Gästen einige durch die langgliedrigen Finger der Hexe schlüpften. Doch so manchem Opa wurde dennoch mit den Spinnenfingern über das schüttere Haar gestreichelt, Kinder wurden gefragt, ob sie da mit der weißen Watte am Stil die Wolken wegessen würden. Während die Gäste ihren Spaß mit diesen gruseligen Schauern hatten, hätte das Eilenburger Tierparkteam auf andere gern verzichtet. Nicht nur, dass die kurzfristig verlängerte Sperrung des Stadtzubringers viele Gäste am Fischeraue-Parkplatz vorbei sausen ließ, auch Sturm Herwart warf einiges über den Haufen.

Hexe Ambrosia ist ein begehrtes Fotomotiv. Quelle: Ilka Fischer

Er räumte nämlich am Sonntag wenige Stunden vor dem Fest nicht nur viele kleinen Äste und Dekorationen ab, sondern zerstörte auch vier Partyzelte, was von Tierparkleiter Stefan Teuber und seinem Team etliche Improvisationskunst verlangte. Die Besucher merkten davon nichts. Regina Beier aus Krostitz fand, dass „auch in diesem Jahr selbst die Gehege wieder so schön geschmückt sind.“ Ihre achtjährige Begleiterin Hannah Lukas fiel dagegen besonders auf, „dass es bei den Pferden so schön geisterhaft ist.“ Doch auch Gruseltunnel, Parkeisenbahn, Knüppelkuchenstand und Goliath am Schmiedefeuer fanden ihre Fans.

Der Eilenburger Tierpark ist liebevoll dekoriert. Quelle: Carsten Lippert

Marsmenschen und Teufelswerk

Mit Geistern, Hexen und Teufelszeug begeisterten zudem in drei Programmblöcken 120 Akteure der Eilenburger Tanzgruppen im Alter von drei Jahren bis Junggebliebene. So grüßten die Jüngsten zunächst als grüne Marsmenschen und tanzten als Zauberer, Hexen und Elfen im Tierpark-Feenwald. Nachdem der Verein im zweiten Teil bewiesen hatte, dass er auch gruseligen Hip-Hop kann, zogen im Schlussteil die Älteren gemeinsam mit dem Bad Dübener Feuerwerker Peter Schönberger alle tänzerischen und pyrotechnischen Register. Erzählt wurde, wie Hexen und Teufel die zwei edlen Damen des Barons für die Unterwelt gewinnen. Als sie dies mit Hilfe des Feuerteufels Karsten Wend, der in diesem Jahr erstmals einen Funkenstab mit zwei kleinen Körben durch die Luft wirbelte, schafften, brandete Beifall auf. Doch nicht nur die Besucher verließen das Halloweenfest begeistert. „Das lief auch aus unserer Sicht alles bestens“, konstatierte beispielsweise Bürgerpolizist Mario Golle, der mit seinem Kollegen Thomas Hanitzsch zu Halloween Tierparkeinsatz hat.

Die grünen Marsmenschen der Tanzgruppen Eiienburg begeistern auf der Bühne. Quelle: Casrten Lippert

Von Ilka Fischer