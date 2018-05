Eilenburg

So nach und nach nimmt das Eilenburger Stadtfest vom 8. bis 10. Juni Konturen an. Das Fest wird nach Aufgabe des Geschäftsbetriebes durch den bisherigen Organisator in diesem Jahr in neue Hände gegeben. Konkret kümmert sich Peter Steinberg (Ratskeller) um den Marktplatz und Sandro Marger um die Bühne am Irish Pub in der Leipziger Straße. „Den Rest“, so Heiko Leihe vom Eilenburger Rathausteam, „hat die Agentur Coex in ihrer Verantwortung.“ Coex zeichnet damit nicht nur für die Schausteller, sondern nach der Absage von Karsten Fiege auch für die Bühne am Torbogen verantwortlich.

Jugend soll mit DJs angesprochen werden

Mit den neuen Partnern wird sich auch das Profil des Stadtfestes leicht ändern. Konkret fest stehe bereits das Programm für den Markt, das der „Ratskeller zur Steinhoe“ zusammen mit Autohaus Lieske, Fahrrad-Paul und Greulich Reisen plant. Nach der Eröffnung mit Fassbieranstich am Freitagabend soll mit verschiedenen DJs vor allem die Jugend angesprochen werden. Am Sonnabend gibt es das Vereinsprogramm. Für den Abend sind dann die Oldie Live Band, die Heide-Guggies aus Belgern und die Partyband Radio Nation gebucht.

Trockenbootrennen fällt in Wasser

Zum sonntäglichen Frühschoppen spielen die Delitzscher Blasmusikanten auf. Es wird Modenschauen vom Modehaus Fischer und der Boutique ML geben. Außerdem kommt Bernd, die Stimme, zu Wort, und sorgt die Tanzschule Oliver & Tina für ein buntes Programm.

Auf das Trockenbootrennen Am Wallgraben wird in diesem Jahr dagegen verzichtet. „Die Idee an sich ist aber nicht vom Tisch“, so Heiko Leihe. Man wolle aber das Konzept einschließlich des Standortes noch mal auf den Prüfstand stellen.

Von Ilka Fischer