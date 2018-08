Hohenprießnitz

Ein Schloss und Heiraten – das gehört zusammen. Auch in Hohenprießnitz, wo der Barockbau ein würdiges Ambiente für Trauungen bietet. Rund 20 freie Vermählungen gibt es in diesem Jahr – heißt, die Paare haben bereits standesamtlich geheiratet, wiederholen das ähnlich einer kirchlichen Trauung noch einmal im Schloss. Dank einer Kooperation zwischen Stadt, den zum Standesamtesbezirk gehörenden Gemeinden und Schlossherr sind aber auch erstmals standesamtliche Hochzeiten möglich. Vier Termine wurden angeboten, am 15. September findet nun die erste statt.

Zwei Termine im nächsten Jahr

Auch im nächsten Jahr geht das Standesamt Eilenburg wieder aufs Land und offeriert zwei Termine: Am Sonnabend, dem 18. Mai, und am Sonnabend, dem 24. August, können sich Brautpaare um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr das „JA-Wort“ geben. Ab 3. September können sich Interessierte für diese Termine beim Standesamt Eilenburg vormerken lassen. Die standesamtliche Trauung sei aber nicht daran gebunden, danach im Schloss weiterzufeiern, so die Info aus dem Rathaus.

Zschepplin, Doberschütz und Jesewitz gehören zum Standesamtsbezirk

Hohenprießnitz als Ortsteil der Gemeinde Zschepplin gehört ebenso wie Jesewitz und Doberschütz zum Bezirk des Eilenburger Standesamtes. Das Einrichten der neuen temporären Außenstelle wurde mit den Gemeinden, die für diesen Verbund jährlich Beiträge zahlen, abgestimmt werden.

In puncto Hocheit stand das Schloss, das Konrad Obermüller und seine Familie in den letzten Jahren aufwändig saniert haben, auch schon anderweitig im Blickpunkt. Zum einen mit der SAT1-Serie: „Hochzeit auf den 1. Blick“, die im Barockschloss gastierte oder der Hochzeitsmesse, die im Januar erstmals stattfand.

Von Kathrin Kabelitz