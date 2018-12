Hohenprießbnitz

In der Vorweihnachtszeit würdigen EnviaM und Mitgas soziale Einrichtungen und Vereine für ihr gemeinnütziges Engagement. Einer der Nutznießer dieser Aktion ist der Heimatverein Hohenprießnitz: Am Sonnabend übergab Konstanze Lange, Kommunalbetreuerin von EnviaM, einen symbolischen Scheck über 500 Euro an Renate und Erhard Naumann, auch Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) war bei der Übergabe in der Heimatscheune mit dabei.

Auf dem Gelände der Heimatscheune ist viel zu tun

„Es ist eine Weihnachtsspende für Vereine, die sonst keine Möglichkeit haben, von uns gefördert zu werden. Es ist eine Wertschätzung des Ehrenamtes, denn die Gemeinden leben durch Vereine“, so Konstanze Lange. Laut Renate Naumann ist im Gelände der Heimatscheune viel zu tun, um die Werterhaltung der Gebäude und Anlagen aufrecht zu erhalten. So steht auch auf dem zukünftigen Plan die Erneuerung des Lattenzauns. Dieser soll laut Angeboten 33 000 Euro kosten: „Vielleicht geht diese Spende mit in dieses Projekt.“

Wildenhain : 500 Euro für die Kinderweihnachtsfeier

Auch der Heimatverein Wildenhain hat 500 Euro für die Ausgestaltung der Kinderweihnachtsfeier erhalten. „Die hervorragende Arbeit der Vereine und Initiativen trägt dazu bei, unsere Region lebenswert zu machen. Dieses Engagement kann man nicht hoch genug schätzen. Wir wollen die Arbeit der Ehrenamtlichen würdigen und unterstützen deshalb traditionell eine große Zahl an Helfern in den Kommunen mit unseren Weihnachtsspenden“, sagt Ralf Hiltenkamp, Personalvorstand von EnviaM/ Mitgas.

Die Unternehmen der EnviaM-Gruppe verteilen in diesem Jahr Weihnachtsspenden in Höhe von rund 43 000 Euro an 73 Institutionen in Ostdeutschland.

Von Thomas Jentzsch