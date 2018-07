Hohenprießnitz

Drei der acht Verfahren sind inzwischen beendet. Darüber informierte Michael König, Verwaltungsverbandschef von Eilenburg-West, auf der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hohenprießnitz. Er ging damit auf eine Anfrage von Familie Moßmann in der Bürgerfragestunde ein. Die bisher vom Gericht entschiedenen Fälle seien alle zugunsten der Gemeinde ausgegangen, erklärte er. Ansonsten verwies er aber darauf, dass sich die Gemeinde bei schwebenden Verfahren nicht in der Öffentlichkeit äußere.

Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) hatte zuvor lediglich die Frage bejaht, dass die Gemeinderäte in geschlossener Sitzung über den jeweils aktuellen Verfahrensstand informiert werden.

Bei dem Vorgartenstreit hatte der Gemeinderat schon 2014 mehrheitlich entschieden, dass ein anfangs geplanter Verkauf nicht mehr in Frage kommt und die Vorgärten zurückgebaut werden müssen.

Von Ilka Fischer