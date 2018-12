Hohenprießnitz

Einen Tag nach dem Brand im Schloss Hohenprießnitz stand am Mittwoch die Ursache noch nicht fest, mit einem Ergebnis sei voraussichtlich zum Ende der Woche zu rechnen, so Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig. In der Nacht zu Dienstag stand ein Nebengebäude, das direkt an der Ortsdurchfahrt B 107 liegt, in Flammen. Das Barockschloss selbst war nicht unmittelbar bedroht. Der Verdacht einer Brandstiftung lag nach Polizeiangaben zunächst nah, da am Objekt keinerlei Medien wie Strom oder Wasser mehr anlagen. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

Polizeistreife entdeckte bei Streifenfahrt das Feuer

Dass das Feuer keine größeren Ausmaße annehmen konnte, ist ein Stück weit dem Zufall geschuldet. Denn den Brand entdeckte in der Nacht eine Polizeistreife, die gerade in Hohenprießnitz unterwegs war, erzählt Feuerwehrchef und Einsatzleiter Christian Keller. „Das war am Ende großes Glück“, so der 39-Jährige. Auch weitere positive Umstände hätten es den 40 Kräften der Wehren aus Hohenprießnitz, Bad Düben, Naundorf und Zschepplin relativ einfach gemacht. „Das Tor zum Schloss stand offen, als wir ankamen, die Buden für den Weihnachtsmarkt waren auf dem Gelände so verteilt, dass wir Platz für unsere Fahrzeuge hatten“, erzählt Keller. Er selbst habe sofort nach der Alarmierung Richtung Schloss geschaut und keinen Feuerschein entdeckt, später dann eine Rauchwolke.

Auch dies sei erstmal ein gutes Zeichen gewesen, weil das Feuer noch nicht weiter um sich gegriffen hatte. Als positiv habe sich herausgestellt, dass kein brennbares Material im Dachbereich lagerte, was das Feuer hätte beschleunigen können. „Wir konnten gut und schnell handeln und hatten den Brand im Griff. Das war wichtig“, sagt der Wehrleiter, auch wenn das Löschen an sich mehrere Stunden dauerte.

Hohenprießnitzer froh, dass auch zweites Weihnachtsmarkt-Wochenende stattfindet

Dass nicht mehr passiert ist, darüber sind die Hohenprießnitzer froh. Er bedauere das Geschehene außerordentlich, sagt Ortsvorsteher Erhard Naumann. Die Einwohner haben in den letzten Jahren mit Wohlwollen registriert, was sich auf dem Gelände getan hat. „Wir freuen uns, dass im Schloss kulturell etwas geboten wird und wir nicht lange Wege auf uns nehmen müssen“, so Naumann. Betroffen mache nicht nur, dass all das in unmittelbarer Nachbarschaft geschehen ist, „die Leute sind entsetzt, dass hier was einfach vernichtet wird, was andere geschaffen haben.“ Ereignisse wie diese sorgten für Befürchtungen, dass es zu Einschränkungen bei Veranstaltungen kommen könnte.

Deshalb sind die Hohenprießnitzer froh, dass sich die Familie entschlossen hat, auch das zweite Weihnachtsmarkt-Wochenende stattfinden zu lassen. Natürlich bringe eine solche Veranstaltung, die Tausende aus Nah und Fern anzieht, für die Einwohner auch Stress mit sich, aber es gäbe auch die, die davon profitieren könnten, wie örtliche Vereine beispielsweise.

Von Kathrin Kabelitz und Nico Fliegner