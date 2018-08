Hohenprießnitz

Weltweit soll es mittlerweile an die 250 000 Friedenspfähle geben, die in über 100 Ländern aufgestellt wurden. Man findet sie oft vor markanten Gebäuden wie Tempeln, Klöstern und Kirchen sowie vor Schulen und Universitäten, aber auch in Parkanlagen und auf bedeutenden Plätzen. Einen solchen Friedenspfahl gibt es jetzt auch in Hohenprießnitz auf dem Gelände des Vereins Atmaseva. Wie von Markus Heckenhahn zu erfahren war, fand die Einweihung im Rahmen eines Projekts statt, an dem sich 15 Jugendliche aus Deutschland beteiligten.

Friedensbotschaften auf vier Seiten des Holzpfahls

Die jungen Menschen, die sich mit der Thematik Frieden beschäftigt hatten, nutzten die Zeit, den vier Meter hohen Holzpfahl mit farbigen Buchstaben zu versehen. So steht auf vier Seiten zu lesen: „May peace prevail on earth“, „Möge Friede auf Erden sein“, „Shanti Shanti Shanti“ und „Frieden in allen Welten“. In diesem Zusammenhang weist der Vereinsvorsitzende auf eine besondere Veranstaltung hin, die ein Kultur- und Bildungsprojekt in Osttibet unterstützen soll. Mitte September sind tibetische Mönche einer indischen Klosteruniversität zu Gast in Hohenprießnitz. Dort werden sie in der Almamata von Atmaseva in meditativer Arbeit ein Sand-Mandala erschaffen. „Gäste dürfen an den jeweiligen Nachmittagen vorbeischauen und die Entstehung des einzigartigen Werkes mit verfolgen“, sagt Markus Heckenhahn. Schon jetzt sollten sich Interessierte den 23. September vormerken, an dem Tag wird es eine feierliche Prozession zur Mulde geben.

Kontakt: www.atmaseva.de

Von Heike Nyari