Hohenprießnitz

Bei dem RWS-Cateringservice in Eilenburg wurden am Donnerstag rund 20 Essen weniger gekocht. Für das Unternehmen, das täglich bis zu 1000 Portionen für alle Altersstufen liefert, fiel das nicht sonderlich ins Gewicht. Für die Hortkinder der „Flohkiste“ Hohenprießnitz schon. Denn die kochten ihre Suppe selbst. Und dazu gab es Hilfe von zwei Profis, darunter RWS-Küchenleiterin Viola Wolff. „Hier in Hohenprießnitz kochen wir das erste Mal, aber das gemeinsame Zubereiten des Essens steht auch andernorts ab und zu auf dem RWS-Speiseplan“, erklärt sie.

Gespenstisches Aufhübschen

Kurz vor Halloween lag eine Kürbissuppe nahe, und so schnibbelten die Kinder, natürlich mit einer Kochmütze ausgestattet, neben Kürbis fleißig Kartoffeln und Möhren. Das alles kam dann in einen großen Topf. In der Kochzeit wartete das Dessert. Und da galt es, die vorbereiteten Cup-Cakes mit einer Frischkäse-Puderzucker-Creme gespenstisch aufzuhübschen, aber auch Kürbisse zu schnitzen.

Kochen, Kino, Kreativtag

Mit dem scharfen Messer umzugehen, stellte für Timo Ole Vogt keine wirklich große Herausforderung dar. „Ich mag das Kochen“, erzählt der neunjährige Hohenprießnitzer, der zu Hause manchmal mit seiner Mutti bäckt. Auch ansonsten freut sich der Viertklässler auf erlebnisreiche Hortferien. Er denkt da vor allem auf den Kinotag. Der Besuch des Gutes Noitzsch steht noch bevor. Der Musicalbesuch fand dagegen schon statt. „Außerdem“, so erzählt Hortnerin Julienne Krostitz, „können die Jüngeren auch noch den Computer- und Werkstatt-Führerschein machen.“ Zudem gibt es einen Experimente- und einen Kreativtag.

Von Ilka Fischer