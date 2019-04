Eilenburg Tradition - Hohenprießnitzer holen Osterwasser Traditionspflege in Hohenprießnitz: Beim Osterspaziergang zum Elsteich haben am Ostermontag rund 30 kleine und große Teilnehmer Osterwasser geholt. Dann gab es noch eine Überraschung.

Zum 21. Mal fand am Ostermontag in Hohenprießnitz das traditionelle Osterwasserholen an der Quelle des Elsteiches statt. Quelle: Steffen Brost