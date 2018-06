Eilenburg

Sie stehen in Eilenburg wie manch andere Firma für solides Handwerk. Trotzdem ist die Tischlerei Treiber etwas besonderes: In der dritten Generation dem Tischlerhandwerk treu. Zwei Mal ging die Firma buchstäblich durch die Flutkatastrophen baden. Danach gab es 2014 einen Neustart im Gewerbegebiet Ost, wo ein Grundstück mit Hallen erworben und ausgebaut wurde. Dort beschäftigen Roman Treiber und seine Frau Micaela sechs Mitarbeiter. Im Laufe der Jahre erhielten zehn junge Leute die Ausbildung im Tischlerhandwerk. Eine Betriebsvita, die neugierig auf die Arbeit dieser Handwerker machte und Anlass für die Handwerkskammer zu Leipzig war, dem Eilenburger Unternehmen einen Besuch abzustatten. Mit dabei auch die Vize-Präsidentin der Landesdirektion Leipzig Andrea Staude und Landrat Kai Emanuel.

Derzeit kein Azubi

Uwe Schmidt, Mitglied des Vorstandes der Handwerkskammer, erkundigte sich, wie die Fachkräftesituation aussieht. Roman Treiber berichtete, dass es ihm gelungen war, einen Mitarbeiter zu finden, der die Programmierung der modernen CNC-Maschinen künftig abnimmt. „20 Jahre habe ich alles alleine gemacht. Nun bleibt wieder mehr Zeit für andere Dinge wie die strategische Arbeit“, erklärt der Firmenchef. Derzeit gibt es keinen Azubi, keiner der wenigen Bewerber erfüllte die Anforderungen.

Gute Zahlungsmoral der Kunden

Im Durchschnitt dauere es zehn Wochen von der Auftragserteilung bis zur Lieferung. „Für Stammkunden wie die großen Wohnungsverwaltungen wird mal ein Auftrag auf Zuruf realisiert“, erzählt der Tischlermeister. Rund 60 Prozent der Kunden kommen aus dem Privatbereich. Die Zahlungsmoral seiner Kunden sei gut, hier habe sich manches wieder in die richtige Richtung entwickelt. Was Treibers am neuen Standort investierten, das haben sie selbst geschaffen ohne Fördermittel. Gering war der Teil, den die Hausbank vorschoss. Schritt für Schritt vorgehen, gesund wachsen, das hat er von seinen Vorgängern übernommen.

Von Bärbel Schumann