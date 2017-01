Eilenburg. Schmerzhaft endete am Donnerstag die Begegnung für einen 78-jährigen Mann mit einer 20-jährigen Hundehalterin. Beide trafen in der Eilenburger Rosa-Luxemburg-Straße aufeinander. Die junge Frau führte ihren Hund dabei an der Leine. Plötzlich spürte der Senior einen Schmerz in der Wade, der aus einem unerwarteten Biss des Hundes herrührte. Die Halterin bestritt jedoch, dass der Hund zugebissen hätte und ließ den Mann mit der Wunde allein zurück. Dieser wurde anschließend von Bekannten in ein Krankenhaus gebracht, wo er umgehend ambulant behandelt wurde. Gegen die Halterin wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von gap