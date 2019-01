Eilenburg

Die Besucherzahlen der Eilenburger Internetseite sind im zurückliegenden Jahr wieder leicht angestiegen. Rund 800 Besucher pro Tag klickten die Website der Muldestadt an. Das bedeutet gegenüber 2017, als es 750 waren, eine weitere Tendenz nach oben und eine erhebliche Steigerung mit Blick auf die Zahlen der Anfangsjahre. Im Jahr 2000 hatte Webmaster Carsten Lippert die Seite aufgebaut. Pro Tag wurden um die 200 Besucher registriert.

Viele Klicks nach Festen und bei Hochwasser

„Die meisten Zugriffe“, so analysiert Carsten Lippert in Bezug auf das letzte Jahr, „gab es nach dem Rosenmontagsumzug, der Walpurgisnacht und dem Stadtfest.“ Die Bilder von den Festen seien immer ein Magnet. Jeder Nutzer der Eilenburger Homepage klickt in der Regel mehrere Seiten an. Neben den wöchentlichen Rathausnachrichten, auf die die Stadt auch bei Facebook aufmerksam macht, werden das Branchenbuch, die Stellenangebotsseite, die Bildergalerien und der aktuelle Veranstaltungskalender besonders häufig aufgerufen. Beobachtet werde auch regelmäßig: Mit steigendem Wasserstand der Mulde steigt die Zahl der Zugriffszahlen, um neue Informationen zur Situation in der Stadt zu bekommen.

Zwei Millionen Seitenaufrufe im vergangenen Jahr

Im Jahr 2018, so kann es der Webmaster aus der Statistik entnehmen, kamen so über zwei Millionen Seitenaufrufe mit Eilenburger Inhalten zusammen. Inzwischen greift übrigens knapp die Hälfte der Besucher über mobile Geräte wie Smartphones und Tablets auf die Eilenburger Seiten zu. Diese waren bereits 2016 entsprechend optimiert worden.

Der Internet-Auftritt der Stadt Eilenburg hat auch schon Erfolge einfahren können, so 2002 einen dritten Platz der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig. Die Homepage wird dabei nicht nur von den Muldestädtern selbst wahrgenommen, sondern ist Eintrittstor für Gäste aus aller Welt. Insbesondere ehemalige Eilenburger, die heute überall auf der Welt wie in den USA oder in Asien zu Hause sind, lassen halten im weltweiten Netz Kontakt zur Heimat.

Von Kathrin Kabelitz