Doberschütz

Der Run auf Baugrundstücke ist in Doberschütz ungebrochen. Nachdem seit wenigen Wochen für sieben Eigenheimgrundstücke in Sprotta-Siedlung im bereits teilweise bebauten Gebiet „Zum See“ Baurecht besteht, hat die Gemeinde dieses nun auch für vier Grundstücke in der Wiesenstraße in Battaune geschaffen.

Empfehlung: Häuser sicher vor einem Hochwasser bauen

Dem vorausgegangenen war auf der Sitzung am Donnerstag ein langwieriges Abwägungsverfahren. Planer Bernd Knoblich hatte dabei noch einmal auf die wichtigsten Einwände aufmerksam gemacht. So hatte unter anderem das Landratsamt Nordsachsen darauf hingewiesen, dass es sich beim Bereich am Dorfrand von Battaune um eine Vorbehaltsfläche für den vorbeugenden Hochwasserschutz handelt. „Dies ist aber kein Ausschlusskriterium“, so Bernd Knoblich. Doch für den Fall, dass der Deich doch einmal entsprechend verschoben wird, werde den Bauherren eine Hochwasser angepasste Bauweise empfohlen. „Vorgeschrieben“, so der Planer, „ist sie aber nicht.“

Außerdem, so ein weiterer Hinweis, sei in diesem Bereich die Löschwassermenge im vorgeschriebenen Radius von 300 Metern nicht darstellbar. „Das ist tatsächlich so“, bestätigte Bernd Knoblich. Doch in Sachen Löschsicherheit hätte gemeinsam mit den Wehren der Gemeinde eine Lösung gefunden werden können.

Drei weitere Baugebiete in der Gemeinde Doberschütz

Die Räte folgten diesen Argumenten und gaben grünes Licht. Dieses will die Gemeinde auch noch für drei weitere Baugebiete. Am weitesten ist sie dabei bei der Sprottaer Bucht, wo in der zweiten Reihe der Eilenburger Landstraße in Sprotta insgesamt acht Häuser entstehen könnten. Hinzu kommen der Krautgarten in Doberschütz mit zwölf Bauplätzen und die Windmühlenbreite in Mörtitz, wo rund 8000 Quadratmeter parzelliert werden sollen.

Von Ilka Fischer