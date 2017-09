In Eilenburg, Bad Düben und Audenhain öffnen am Sonntag Kirchen, Denkmäler und Mühlen

Eilenburg/Bad Düben. „Macht und Pracht“ heißt der Titel des diesjährigen Tages des offenen Denkmals. In Eilenburg wird am Sonntag zu mehreren außergewöhnlichen Events eingeladen: So ist ab 17 Uhr der Organist Matthias Eisenberg in der lädt Müller Reinhard Ebbecke von 14 bis 17 Uhr zum Blick in die Paltrockwindmühle ein. Kaffee und Kuchen werden angeboten.

Kirchen sind geöffnet

Auch Kirchen laden ein: Eilenburg – 9 Uhr – St. Marien und St. Nikolai, Gottesdienst; Krippehna, 10 Uhr – Gottesdienst in Badrina, Niederglaucha und Zschepplin; 11 Uhr – Wöllmen – Wallfahrtskirche, musikalische Andacht mit Folkmusiker Stefan Weyh (Alphorn und Harfe); 9.30 Uhr – Liehmehna – Gottesdienst; Sprotta – 9 Uhr – Paschwitz – Andacht; 10 Uhr – Doberschütz und Wöllnau – Gottesdienst; 14 Uhr – Battaune – Gottesdienst.

Karten für das Eisenberg-Konzert sind für

8 Euro/ermäßigt 6 Euro im Vorverkauf im Gemeindebüro, Telefon 03423 602056 und an der Abendkasse zu erwerben.

