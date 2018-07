Eilenburg

Das Imkern liegt nach vielen Jahren der Flaute derzeit wieder im Trend. Wir sprachen darüber mit der Naundorferin Christine Prautzsch (46), die gemeinsam mit Jürgen Weinert den Imkerverein Eilenburg leitet.

Stimmt der Eindruck auch für Eilenburg, dass das Imkern im Kommen ist?

Auf jeden Fall. Gerade in den vergangenen zwei, drei Jahren hatten wir stetigen Zuwachs. Allein in diesem Jahr hatten wir schon sechs Neuanmeldungen. Inzwischen haben wir damit in unserem 60 Mitglieder zählenden Verein 48 aktive Imker. Allerdings muss man auch wissen, dass das Imkern nach der Wende erst einmal extrem eingebrochen ist. Aus diesem Tief haben wir uns aber schon seit einiger Zeit herausgearbeitet.

Wie erklären Sie sich, dass der Zuspruch jetzt so groß ist?

Sicher hat auch die Öffentlichkeitsarbeit der vergangenen Jahre ein Stück weit dazu beigetragen. So langsam wächst das Bewusstsein, dass wir die Bienen und nicht die Bienen uns brauchen. Familie Weinert betreut zum Beispiel seit 2005 fünf Bienenvölker im Eilenburger Tierpark, die zum Beispiel im Bauch des geschnitzten Bären, im Strohkorb oder in Magazinen leben. Zum Tag der Deutschen Imkerei gibt es hier das Bienenfest. Davon profitieren beide Seiten. So ein Fest könnten wir jedenfalls allein nicht stemmen, gemeinsam mit dem Tierpark, der über die notwendigen Infrastruktur verfügt, schon.

Imkern als Hobby – für wen eignet sich das?

Auf jeden Fall für Jung und Alt gleichermaßen. Wir sind längst weg vom Rentnerimage. In Eilenburg sind die Imker eher jünger, auch wenn die Altersspanne in unserem Verein von 16 bis 88 reicht. Für viele, wie beispielsweise auch für mich als Schreibtischtäter, ist es ein toller Ausgleich zum Job.

Wer sich für das Imkern interessiert – wie sollte er vorgehen?

Wir empfehlen auf jeden Fall, vorab einen Kurs zu besuchen. Wir bieten solche gemeinsam mit der Volkshochschule an. Einer läuft derzeit, im Februar 2019 startet ein neuer Kurs. Darüber hinaus empfehle ich natürlich, in einen Imkerverein einzutreten und viel zum Thema zu lesen. In Eilenburg stellen wir den neuen Imkern auf Wunsch einen Paten-Imker zur Seite. Auch ansonsten kann man im Verein bestens von den Erfahrungen der anderen profitieren. Und wir sind auf jeden Fall eine tolle Truppe, in der man sich wohlfühlen kann.

Von Ilka Fischer