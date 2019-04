Eilenburg/Bad Düben

In Sachen Hochwasserschutz investiert der Freistaat auch in unserer Region weiter. Konkret wird derzeit zwischen Eilenburg und Bad Düben an zwei Stellen gearbeitet. Zum einen handelt es sich um die Erhöhung der Mauer am Eilenburger Mühlgraben. Hier wird seit Ende vergangenen Jahres ein rund 700 Meter langes Teilstück von der innerstädtischen Mühlgrabenbrücke flussabwärts um 35 bis 60 Zentimeter erhöht.

Bei Mühlgrabenmauer läuft alles nach Plan

„Knapp die Hälfte der Arbeiten“, so informierte Axel Bobbe, Leiter der Landestalsperrenverwaltung (LTV) „haben wir inzwischen geschafft. Der Bereich von der Röhrenbrücke flussabwärts ist so weit fertig.“ Derzeit würden sich die Mitarbeiter der Firma Matthäi von der Röhrenbrücke flussaufwärts bis zur innerstädtischen Mühlgrabenbrücke vorarbeiten. „Die Firma leistet gute Arbeit, wir liegen voll im Plan“, schätzt Axel Bobbe weiter ein. Aufgrund der engen Platzverhältnisse sei aber viel Handarbeit erforderlich. Doch spätestens im Herbst wird auch dieses rund 1,5 Millionen Euro teure Projekt, von dem die Anwohner rund um die Mühlstraße profitieren, fertig sein. Für die Mühlinsel, die von zwei Mühlgrabenarmen umflossen wird, ändert sich aber nichts. Dieser Bereich ist als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen.

Zweite Baustelle liegt in Schnaditz

Die zweite Hochwasserschutz-Baustelle befindet sich am Ringdeich Schnaditz. Bei dem insgesamt acht Kilometer langen Bauwerk um den Bad Dübener Ortsteil hat die LTV dieses Jahr die reichlich drei Deichkilometer im Süden im Blick. Seit Januar werden hier die 1,5 Kilometer bei Schnaditz gebaut. Die östlicheren 1,8 Kilometer bis zur B 2 folgen dann ab September. Mit der Gesamtfertigstellung des Ringdeiches wird aber erst 2021 gerechnet. So befinden sich die beiden Deichüberfahrten S 12 und B 2 derzeit noch immer im Genehmigungsverfahren.

Von Ilka Fischer