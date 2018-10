Eilenburg

Sven Albrecht kann sich über die Frage, ob er nicht in Versuchung kommt, mal in so einen leckeren Schokoladen-Nikolaus reinzubeißen, nur wundern. „Wenn man so viele Nikolause einpackt, dann hat man darauf doch keinen Appetit. Außerdem“, so erklärt der 49-Jährige, „esse ich ohnehin am liebsten Nussschokolade.“ Die Verführung sei für ihn also gar nicht so groß. Denn es sind Vollmilch-Nikolause, die der St. Benno Verlag auf dem Eilenburger Schanzberg speziell von Hand verpacken lässt und dann mit der Geschichte vom Nikolaus in die Läden bringt.

Arbeitsalltag Nikolaus

Zur Galerie Nikolause, die in spezielle Kartons verpackt werden müssen, bestimmen derzeit den Arbeitsalltag der Beschäftigten mit Behinderung in Eilenburg.

Sie prägen seit etwa einem Vierteljahr den Arbeitsalltag von rund 20 der insgesamt 121 Mitarbeiter mit Behinderung in der Eilenburger Zweigwerkstatt der Awo-Werkstätten. Der Verlag für christliche Bücher und Geschenke lässt bereits seit Jahren die aus einer Schoko-Manufaktur in Österreich stammende Süßigkeit im Awo-Werkstattverbund mit Leipzig, Markkleeberg, Grimma, Wurzen und Eilenburg verpacken. „Wir haben uns über die Jahre auch den Ruf erarbeitet, zuverlässig Qualität zu liefern“, freut sich Lars Feierabend, Arbeitsvorbereiter aller Produktionsbereiche und einer von 27 Personalangestellten am Eilenburger Standort. Neben der Tierpension und der Töpferei, für die Eilenburg ein Alleinstellungsmerkmal hat, gibt es auf dem Schanzberg die vier Gruppen Verpackung, Montage, Elektromontage und Metall. Zudem arbeiten einige für das Haus, in der Küche und in der Hauswirtschaft, fünf Leute haben zudem im PCW oder im Tierpark ihren Job.

Wie andernorts auch müssen die Beschäftigten aber flexibel sein. Denn bis Ende Oktober muss der letzte Nikolaus das Werk verlassen haben und da heißt es eben, (fast) alle packen beim Verpacken mit an.

Eine Schachtel, die es in sich hat

Nadine Kalleschke, die ansonsten Elektroteile montiert, kümmert sich seit einigen Tage um die Nikolause. Sie erklärt die Arbeitsabläufe: „Wir prüfen, ob der Schokokörper und die Folie ganz sind und das Etikett drauf ist. Dann erst dann kommt er in die Schachtel.“

Wobei die Schachtel es in sich hat. Christian Abel, einer von zwei Gruppenleitern in dem 31 Leute zählenden Team der E-Montage: „Der Verschluss der Pappschachtel bildet eine Art Bischofsmütze. Dafür müssen die Ecken gleichmäßig nach innen gedrückt werden.“ Mancher hat dafür seine eigene spezielle Technik gefunden, über die die Betreuer nur staunen können: Mit und ohne Daumen, über Eck oder alle gemeinsam – wichtig ist das perfekte Ergebnis. Doch auch jene, denen die feinmotorischen Fähigkeiten fehlen, haben Nikolausdienst. Sie stecken diese dann eben in Zwölferkisten.

Von 7.30 bis 15 Uhr, unterbrochen von Frühstücks- und Mittagspause sowie von zwei weiteren kleinen Pausen, werden die Nikolause versandfertig gemacht. In wenigen Tagen gehen die letzten Schokokörper für dieses Jahr auf Reisen. Rechtzeitig genug, damit sich die Beschäftigten dann noch abseits der Arbeit auf Nikolaus und Weihnachten einstimmen können. Und dann freuen sie sich sicher auch wieder über den einen oder anderen Schokoladenhohlkörper. Und vielleicht hat der Weihnachtmann ja dann für Sven Albrecht die Süßigkeit mit Nuss dabei.

Von Ilka Fischer