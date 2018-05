Eilenburg

Fünf Jahre lang wurden in der Muldestadt Automobile der Spitzenklasse erfunden und produziert. Die Eilenburger Motorenwerke (EMW) waren damit auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Berlin präsent. Die EMW-Fahrzeuge wurden mit Medaillen, Staatspreisen und höchsten Auszeichnungen überschüttet.

Erfinder Max Alverdes

Das Firmengelände zwischen Torgauer- und Wurzener Landstraße sowie der später angelegten Ostbahnhofstraße wurde immer größer. Viele Eilenburger fanden hier Arbeit. Weitere Firmen in der Stadt profitierten von den EMW. Für diesen ungeahnten Aufschwung sorgte der Erfindungsreichtum eines Mannes: Max Alverdes. Vor 100 Jahren war er stadtbekannt. Doch wer kennt heute noch seinen Namen? Was wäre, wenn aus fünf Jahren Automobilproduktion in Eilenburg 100 Jahre geworden wären?

Multimedia-Vortrag von Andreas Bechert

Auf Spurensuche hat sich Andreas Bechert gemacht. Spuren finden sich noch heute in Eilenburg. Spuren aus der Geschichte in Hamburg und im Ruhrgebiet. Selbst ein Motor aus der EMW-Zeit wurde bei dieser Spurensuche gefunden, der heute immer noch – wie vor 100 Jahren – getreu seinen Dienst tut. Was die Recherchen ergaben, darüber berichtet Andreas Bechert in einem spannenden und kurzweiligen Multimedia-Vortrag beim nächsten Stammtisch des Eilenburger Burgvereins an diesem Freitag um 19 Uhr im Strandhotel. Dazu sind alle Vereinsmitglieder und am Thema interessierte Eilenburger herzlich eingeladen.

