In Eilenburgs Gewerbegebieten ist viel in Bewegung

Eilenburg will „das Beste von Leipzig“ sein und mit diesem Slogan Neubürger gewinnen. Doch Einheimische wie Zuzügler brauchen auch einen Arbeitsplatz. LVZ hat deshalb gecheckt, wie es in Sachen Ansiedlung von Unternehmen in den drei Industrie- und Gewerbegebieten der Muldestadt bestellt ist.