Glaucha. Der Sommer ist da und so lädt das Landhaus Böhm wieder zum beliebten Malcafé ein. Zur Auftaktveranstaltung im Juni drehte sich bei den Hobbymalern, die unter Anleitung von Andrea Helfer-Thiemecke den Pinsel schwingen, alles um das Thema Apfel. Die kommenden Sonntagnachmittags-Termine finden am 30. Juli, 27. August und 24. September in der Zeit von 15 bis 17 Uhr statt.

Schlechtwettervariante

Bei schönem Wetter können sich die Gäste ein schattiges Plätzchen an einem der Tische im idyllischen Landhausgarten suchen und bei ungünstiger Witterung steht die gemütliche Tenne zur Verfügung. Jeder, der Lust am Malen und kreativen Gestalten hat – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener – ist in geselliger Runde gern gesehen im beschaulichen Muldedorf bei Bad Düben. Leinwände, Pinsel und Farben werden vor Ort für einen kleinen Obolus bereitgestellt. Wer möchte kann seine Motive auch auf Döschen, Papiertüten oder Kerzen malen.

Verschiedene Themen

„In den vergangenen Jahren gab es schon verschiedene Themen wie Maiglöckchen, Katzen, Schmetterlinge oder Sonnenblumen. Doch jeder kann auch gern eigene Ideen verwirklichen“, erklärt Gastgeberin Edeltraut Böhm, die das Landhaus direkt an der Ortsdurchfahrt betreibt.

Von Heike Nyari