In Wöllmen wird am Wochenende wieder Hoffest gefeiert

Wöllmen. Das ist etwas für Liebhaber regionaler Produkte: Zum 20. Mal werden am Wochenende die Pforten des Hofes der Familie Dottermusch im Jesewitzer Ortsteil Wöllmen zum beliebten Hoffest geöffnet. Seit 26 Jahren betreibt Dieter Dottermusch seinen Obstbaubetrieb. Mit dem Hofladen und Ständen auf Wochenmärkten, zieht der Landwirt stets Käufer an. Der Höhepunkt jedoch ist das alljährliche Fest auf dem Betriebsgelände, zu dem Tausende in den kleinen Ort strömen.

Kreatives für klein und groß

Besucher dürfen sich auf Produkte und Aktionen gefasst machen, die alle Sinne anregen. Sie können an Fahrten durch die Apfelplantage teilnehmen, wo gerade die Ernte startete. In der Apfelscheune wird Kunst gezeigt, altes Handwerk wird präsentiert, außergewöhnlichen Kürbis- und Pilzsorten sind zu sehen. Verschiedene Gärtnereien bieten ihre Produkte an. Die Mutigen unter den Besuchern können sich gar in 45 Meter Höhe verfrachten lassen und die Aussicht auf den Hof sowie in die Landschaft bestaunen. Alphorn- und Harfenmusik untermalen den Ausflug ins Obstparadies. Ein Apfelkundler bestimmt mitgebrachte Obstsorten. Kinder erleben hier die Tiere des Hofes aus nächster Nähe und dürfen sich auf der Strohballen-Hüpfburg austoben. Ebenso können sich in der Kreativwerkstatt des Mühlenvereins Nordsachse groß und klein sich betätigen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Zu den Gaumenfreuden gehören die verschiedenen hofeigenen Apfelsorten Elstar, Rubin und Co., Holundersüppchen, Flammlachs sowie Zebu am Spieß und vieles mehr. Wer auf „Selbstgemacht“ steht, kann die Früchtchen sogar eigenhändig pflücken.

Hoffest Obstbau Dottermusch, Wöllmen, Pehritzscher Straße 2, Sonnabend und Sonntag von 9 bis 18 Uhr..

Von Natalie Dieckmann